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Капрал Ирвин Голдстайн устанавливает переключатели на одной из функциональных таблиц ENIAC в Электротехнической школе Мура Капрал Ирвин Голдстайн устанавливает переключатели на одной из функциональных таблиц ENIAC в Электротехнической школе Мура
Первыми программистами ENIAC стали шесть девушек &ndash; Мэрлин Мельцер, Рут Лихтерман, Кэтлин Рита Макналти, Бетти Джин Дженнингс, Франсис Элизабет Снайдер и Франсис Билас Первыми программистами ENIAC стали шесть девушек &ndash; Мэрлин Мельцер, Рут Лихтерман, Кэтлин Рита Макналти, Бетти Джин Дженнингс, Франсис Элизабет Снайдер и Франсис Билас
Участник команды ENIAC Гарри Хаски управляет компьютером, 1946 год Участник команды ENIAC Гарри Хаски управляет компьютером, 1946 год
Генерал-майор армии США Гладеон М. Барнс, доктор Джон Г. Брейнерд и доктор Джон У. Мокли наблюдают за работой компьютера ENIAC, февраль 1946 года Генерал-майор армии США Гладеон М. Барнс, доктор Джон Г. Брейнерд и доктор Джон У. Мокли наблюдают за работой компьютера ENIAC, февраль 1946 года
Профессор Ван дер Шпигель из Университета Пенсильвании демонстрирует микропроцессор (черная точка на панели в его руке) на фоне примерно одной десятой части первого в мире электронного компьютера (ENIAC), 1996 год Профессор Ван дер Шпигель из Университета Пенсильвании демонстрирует микропроцессор (черная точка на панели в его руке) на фоне примерно одной десятой части первого в мире электронного компьютера (ENIAC), 1996 год
Инженер и программист ENIAC проверяют конфигурацию рядом со стойками мультипликатора, 1946 год Инженер и программист ENIAC проверяют конфигурацию рядом со стойками мультипликатора, 1946 год
Глен Бек и Элизабет Снайдер программируют ENIAC в Лаборатории баллистических исследований (BRL) в Филадельфии, Пенсильвания Глен Бек и Элизабет Снайдер программируют ENIAC в Лаборатории баллистических исследований (BRL) в Филадельфии, Пенсильвания
В ноябре 1946 года компьютер перевезли из Пенсильванского университета в Лабораторию баллистических исследований армии США. Он проработал до 2 октября 1955 года, когда был выключен навсегда В ноябре 1946 года компьютер перевезли из Пенсильванского университета в Лабораторию баллистических исследований армии США. Он проработал до 2 октября 1955 года, когда был выключен навсегда
Старшекурсники Пенсильваского университета фотографируются с тестовым чипом ENIAC, 1995 год Старшекурсники Пенсильваского университета фотографируются с тестовым чипом ENIAC, 1995 год
В честь первого электронного компьютера был назван астероид (229777) ENIAC В честь первого электронного компьютера был назван астероид (229777) ENIAC

30 тонн и 30 метров: каким был первый электронный компьютер

Инженер-электронщик Джон Преспер Эккерт и физик Джон Уильям Мокли из Пенсильванского университета приступили к разработке электронно-вычислительной машины ENIAC в 1943 году. В качестве основы элементной базы ими применялись электронные лампы. В разработке машины была заинтересована армия США, нуждавшаяся в усовершенствовании вычислительных таблиц для стрельбы артиллерии. К февралю 1944 года ученые подготовили все схемы и чертежи будущего компьютера и приступили к созданию корпуса будущей машины. Компьютер был полностью готов к осени 1945-го. Ввиду завершения Второй мировой войны военные планировали использовать его в расчетах по разработке термоядерного оружия. Проект обошелся почти в $490 тыс. (более $7 млн в сегодняшнем эквиваленте).

Только 14 февраля 1946 года сверхсекретную разработку военного министерства США представили широкой публике. На следующий день ученые Пенсильванского университета ввели первый в мире электронный компьютер в эксплуатацию. Машина представляла собой конструкцию длиной более 30 м, весом 30 т, потребляла 174 кВт и состояла из 17,5 тыс. электронных ламп, 7,2 тыс. кремниевых диодов, 1,5 тыс. реле, 70 тыс. резисторов и 10 тыс. конденсаторов. ENIAC мог совершать 357 операций умножения или 5 тыс. операций сложения в секунду. Для подготовки компьютера к работе приходилось вручную устанавливать тысячи переключателей. Ввод программы занимал 1-2 дня. Объем памяти составлял всего 20 десятизначных чисел.

Как выглядел первый электронный компьютер, можно посмотреть в нашей фотогалерее.
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