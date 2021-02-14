30 тонн и 30 метров: каким был первый электронный компьютер

Инженер-электронщик Джон Преспер Эккерт и физик Джон Уильям Мокли из Пенсильванского университета приступили к разработке электронно-вычислительной машины ENIAC в 1943 году. В качестве основы элементной базы ими применялись электронные лампы. В разработке машины была заинтересована армия США, нуждавшаяся в усовершенствовании вычислительных таблиц для стрельбы артиллерии. К февралю 1944 года ученые подготовили все схемы и чертежи будущего компьютера и приступили к созданию корпуса будущей машины. Компьютер был полностью готов к осени 1945-го. Ввиду завершения Второй мировой войны военные планировали использовать его в расчетах по разработке термоядерного оружия. Проект обошелся почти в $490 тыс. (более $7 млн в сегодняшнем эквиваленте).



Только 14 февраля 1946 года сверхсекретную разработку военного министерства США представили широкой публике. На следующий день ученые Пенсильванского университета ввели первый в мире электронный компьютер в эксплуатацию. Машина представляла собой конструкцию длиной более 30 м, весом 30 т, потребляла 174 кВт и состояла из 17,5 тыс. электронных ламп, 7,2 тыс. кремниевых диодов, 1,5 тыс. реле, 70 тыс. резисторов и 10 тыс. конденсаторов. ENIAC мог совершать 357 операций умножения или 5 тыс. операций сложения в секунду. Для подготовки компьютера к работе приходилось вручную устанавливать тысячи переключателей. Ввод программы занимал 1-2 дня. Объем памяти составлял всего 20 десятизначных чисел.



Как выглядел первый электронный компьютер, можно посмотреть в нашей фотогалерее.