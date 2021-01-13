«Три выстрела из танка»: 30 лет штурму телецентра в Вильнюсе

13 января 1991 года произошли трагические события в Вильнюсе. В разгар социально-политического кризиса в Литовской ССР, взявшей курс на выход из СССР и провозглашение независимости, советские десантники и бойцы спецподразделения КГБ СССР «Альфа» при поддержке танков штурмовали телецентр. В результате столкновений с защитниками здания из числа активистов общественно-политической организации «Саюдис» появились погибшие с обеих сторон.



Утром того же дня силовики оставили телебашню и вернулись к местам постоянной дислокации. Кто отдавал приказ к штурму и через несколько часов к окончанию операции, так и осталось невыясненным. Годы спустя некоторые альфовцы утверждали, что получили приказ захватить важный объект от президента СССР Михаила Горбачева. Сам он, впрочем, всегда категорически отрицал свое участие в инциденте и заявлял, что узнал о кровопролитии в Вильнюсе лишь утром.



Довольно распространено мнение, что именно после происшествия в столице Литовской ССР процесс распада Советского Союза принял необратимый характер. Кроме того, январские события 1991 года испортили имидж Горбачева на Западе. А демократические силы внутри страны всерьез обеспокоились, что после череды преобразований глава государства встал на путь реакции.



Уже в наше время власти независимой Литвы приговорили двух военных к тюремному заключению. Бывший офицер «Альфы» Михаил Головатов и экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов получили судебные приговоры заочно.