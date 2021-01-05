Вакцина поможет: вирусолог назвал сроки ослабления пандемии

Нынешняя вторая волна пандемии COVID-19 пойдет на убыль в начале будущей весны – спрогнозировал профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, главенствующую роль в борьбе с инфекцией сыграет уже начавшаяся кампания по массовой вакцинации населения России, передает URA.RU.

«Где-то к весне будет снижение заболеваемости, но не резкое, а постепенное. Если должным образом пойдет в ход вакцина, то тогда снижение заболеваемости будет быстрее», — пояснил эксперт.

Переломить ситуацию с коронавирусом в мире получится благодаря вакцинации населения и созданию эффективных лекарств против COVID-19, подтверждает президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

«В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Однако, как указала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1», ситуация с распространением коронавируса нового типа в России будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.

В настоящее время ситуация с COVID-19 в России «неоднозначно стабильная», отметила глава ведомства.

«Как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно», — добавила она.

На прошлой неделе, в ночь на 1 января в своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин заявил, что эпидемию коронавируса в стране полностью остановить еще не удалось, однако, в новом 2021 году будет возможно восстановить нормальную жизнь.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь — и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», — подчеркнул глава государства.

Впрочем, отнюдь не все крупные страны вышли на плато по коронавирусу нового типа – в понедельник, 4 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел полный локдаун по всей Англии.

Это уже третий национальный локдаун, установленный властями для борьбы с коронавирусной инфекцией. На этот раз причиной стал новый штамм вируса.

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью», — заявил Джонсон в ходе телеобращения к нации.

Со вторника, 5 января, все школы Англии перешли на дистанционное обучение. Очное обучение могут проходить только дети, чьи родители являются представителями «ключевых» профессий. К ним относятся врачи, соцработники, пожарные, пожарные, полицейские, курьеры, продавцы и другие.

Жители региона теперь могут выходить на улицу лишь, чтобы совершить недолгую прогулку в своем районе, посетить медучреждение или сходить в магазин.

Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется вообще не покидать дом. Этот локдаун аналогичен весеннему — он намного строже ноябрьского.

«Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом», — предупредил премьер-министр страны.

Правительство Японии также готовится ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах на фоне отсутствия ощутимых изменений в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает НСН.

В воскресенье глава кабмина Японии Ёсихидэ Суга провел совещание с министром по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимурой и другими членами правительства и заслушал их доклады по ситуации. Сообщалось, что режим ЧС может быть введен 7 января.

Губернаторы Токио, Сайтамы, Канагавы и Тибы уже направили в правительство Японии просьбу объявить в указанных префектурах режим чрезвычайной ситуации. Они пояснили, что предпринятые меры борьбы с авндемией коронавируса не дали значимого результата, а количество заражений коронавирусом увеличивается.

В США ситуация тоже ухудшается — за все время ведения статистики по пандемии COVID-19 в одном только Нью-Йорке коронавирус был выявлен более чем у миллиона жителей. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Среди американских штатов первое место по числу заражений у Калифорнии (2,3 миллиона), второе у Техаса (1,7 миллиона). Свыше миллиона больных также выявили в штатах Нью-Йорк и Флорида.