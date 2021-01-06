Будущее зависит от мутаций: медик дал прогноз по пандемии

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский дал прогноз по распространению коронавирусной инфекции в России. Его слова передает РИА «Новости».

Эксперт полагает, что либо вирус будет меняться вместе с мутациями, либо нет. В первом случае выработка коллективного иммунитета у населения позволит остановить эпидемию. Во втором случае вирус «войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию».

Он добавил, что пока нельзя наверняка утверждать, по какому сценарию будет развиваться пандемия коронавирусной инфекции.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО, профессор Елена Малинникова в свою очередь отметила, что в 2021 году рост заболеваемости COVID-19 должен снизиться.

«Коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — назвала доктор медицинских наук последствия мутаций Sars-CoV-2.

Снижаться число новых случаев начнет весной, полагает Малинникова. Однако в конце зимы и начале весны возможна новая волна — в разгар «простудного сезона».

4 января президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что переломить ситуацию с коронавирусом в мире удастся благодаря вакцинации населения и созданию эффективных лекарств от COVID-19.

«В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — подчеркнула она.

Ранее доктор медицинских наук Шестакова заявила, что Россия вернется к «более или менее» прежнему образу жизни, если к следующей осени вакцинировано будет хотя бы 50% населения страны. «Увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то войдем в привычный свой режим», — отметила она.

В ноябре Ирина Шестакова, бывший главный инфекционист Минздрава РФ, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что единственный способ остановить пандемию коронавируса в России — провести вакцинацию не менее 75% граждан.

Даже полная, стопроцентная эффективность вакцины не остановит распространение вируса, если ею будет привита лишь половина населения. «Разговор идет о том, что вакцина должна быть хотя бы 60-70-процентной эффективности и охватить мы должны 75% населения. Только при таком подходе мы действительно за некоторое время сможем остановить эпидемию», — сказала врач. В противном случае сохранится риск регулярных вспышек болезни и эпидемия будет возвращаться вновь.

31 декабря в своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин заявил, что эпидемию коронавируса в стране полностью остановить еще не удалось.

Глава государства выразил надежду, что в 2021 году получится восстановить нормальную жизнь.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь», — подчеркнул Путин.

По его словам, эпидемия COVID-19 пока еще полностью не отступила, но при этом борьба с ней «не прекращается ни на минуту».