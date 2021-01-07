Аномальные морозы: когда москвичей настигнет русская зима

Первая рабочая неделя после новогодних праздников принесет с собой настоящие зимние морозы с периодическими снегопадами, сообщили «Газете.Ru» в метеорологическом центре «Фобос».

В пятницу, 8 января, Москва останется под влиянием циклона, и температура начнет постепенно снижаться — днем она опустится до -3…-5°С, а ночью — до -8…-10°С. При этом москвичей ожидает небольшой снег и облачность. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 744 мм рт. ст.

В субботу, 9 января, столица окажется на северной периферии циклона. Это сохранит погоду облачной, местами вновь пройдет небольшой снег и начнется похолодание, которое приблизит температуру к климатической норме первой декады января. Она составит около -6…-8°С днем и -11…-13°С ночью. Северо-восточный ветер слегка успокоится — до 3-8 м/с. Атмосферное давление ожидается около нормы, 748 мм рт. ст.

В последний день новогодних каникул, 10 января, температура продолжит понижаться — все из-за уходящего на юго-восток циклона. Столбики термометров опустятся на 1-2 градуса ниже нормы. Днем температура составит -7…-9°С, а ночью — -10…-12°С. Ветер изменится на северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Первая рабочая неделя наступившего года начнется солнечно, однако холодно. Так, 11 января на термометрах можно будет увидеть -10…-12°С днем и -14…-16°С ночью. Западный ветер будет совсем слабый — 2-7 м/с. Атмосферное давление же сохранится немного ниже нормы и составит 746 мм рт. ст.

11 января во всем мире отмечается Международный день «спасибо» — пожалуй, самая «вежливая» дата в году. С каждым годом все больше стран присоединяется к его празднованию. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются подарками. Подходящий день, чтобы вспомнить о своих друзьях и родственниках и искренне поблагодарить их.

Во вторник, 12 января, в столице сохранится влияние сибирского антициклона, а с ним и аномально морозная погода. Температура днем составит около -10…-12°С, ночью же она может опуститься вплоть до -14°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление все так же останется немного ниже нормы, 744 мм рт. ст.

В среду, 13 января, благодаря антициклону в Москве сохранится ясная морозная погода без осадков. Термометры покажут -9…-11°С днем и -13…-15°С ночью. Ветер ожидается небольшой, юго-восточный — 2-7 м/с, атмосферное давление ниже нормы — 737 мм рт. ст.

В четверг, 14 января, погоду в столичном регионе определит западный периферией антициклон, облаков будет немного, а морозы сохранятся. Температура днем составит -7…-12°С, ночью -13…-18°С. Ветер сохранится юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление ожидается ниже нормы, 735 мм рт. ст.

14 января в России традиционно отмечают Старый Новый год. Все дело в том, что расхождение Юлианского календаря (календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир, составляет 13 дней, из-за чего у нас возникает два «Новых года» — по старому и по новому стилю.

Особенно это актуально для постящихся верующих, поскольку от души отпраздновать наступление 2021 года они могут лишь после Рождества.

В пятницу, 15 января, в атмосфере над Москвой будет преобладать циклоническая циркуляция воздушных масс, из-за чего погода ожидается облачная, со снегопадами. Днем столбики термометров опустятся до -10…-15°С, ночью — до -20…-25°С. Ветер переменится на южный — 3-8 м/с. Атмосферное давление все так же будет ниже нормы, 735 мм рт. ст.