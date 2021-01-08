Работали на ФСБ: двух граждан Литвы будут судить за шпионаж

Литовские следователи передали в Клайпедский окружной суд уголовное дело по обвинению двух граждан республики в шпионаже в пользу России, сообщает Генпрокуратура Литвы.

В деле фигурируют два обвиняемых, при этом они не знакомы друг с другом, но, по версии следствия, выполняли задания одного и того же человека — сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

«Досудебное расследование возможного шпионажа, в ходе которого выполнялись задачи разведывательной организации Российской Федерации, было возбуждено после получения материалов, собранных из Департамента государственной безопасности с помощью средств, предусмотренных Законом о разведке», — говорится в комментарии ведомства.

Расследование велось Клайпедской областной прокуратурой, сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности криминальной полиции Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда и Департаментом государственной безопасности.

Один из фигурантов — житель Клайпедского района — якобы был завербован россиянином в 2014 году.

«Знакомство, начавшееся как «случайный» контакт на литовско-российском пограничном переходе, и незначительные просьбы человека, представившегося Петром, например — купить настенный календарь или бутылку вина в Литве, в конечном итоге превратились в деятельность против Литвы», — указывает прокуратура.

По версии следствия, литовец по заданию куратора фотографировал определенные объекты, собирал данные о названных «Петром» жителях Литвы, участвовал в некоторых мероприятиях, покупал и передавал запрошенные публикации, выкладывал в публичный доступ определенную информацию и выполнял другие задачи. За это исполнитель получал денежное вознаграждение.

По словам самого обвиняемого, в какой-то момент он понял, что выполняет незаконные поручения, в том числе и потому, что он передавал «Петру» данные не открыто, а посредством «различных приемов в ходе сговора», но боялся шантажа с его стороны из-за уже сделанных заданий.

Другой обвиняемый познакомился с тем же сотрудником российской разведки в одной из социальных сетей в 2016 году, когда возглавлял местную общественную организацию. Литовец не удивился вниманию «Петра», поскольку по работе общался со многими людьми.

Через несколько месяцев заочного общения он встретился с «Петром» лично, в ходе беседы россиянин предложил финансировать мероприятия, проводимые литовским деятелем.

За это литовец должен был снимать на фото и видео гостей мероприятий и передавать материалы куратору, а также публиковать в названных им литовских СМИ определенные материалы. Всего таким образом партнеры провели не менее 10 мероприятий.

Помимо этого, литовский партнер рассказывал россиянину про некоторых своих земляков, которые также потенциально были готовы сотрудничать с разведкой, считает следствие.

Оба гражданина Литвы были арестованы в начале марта прошлого года. В настоящее время они содержатся под стражей.

Обвиняемые проходят по статье 119 (2) Уголовного кодекса Литвы «Шпионаж», предусматривающей лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

По словам директора Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, для иностранных разведок представляют интерес не только те граждане республики, которые имеют доступ к чему-то секретному, простые жители тоже могут оказаться полезными для разведчиков.

«Хочу подчеркнуть, что сбор и передача любой общедоступной информации иностранным разведывательным организациям является преступлением. Совершенно неважно, что на фотографии, которую вы передали [зарубежному куратору]: участок центральной улицы или горшок с цветком», — подчеркнул правоохранитель.

Елена Мартинониене, пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы, подтвердила, что это то досудебное расследование, о котором ведомство сообщило в начале марта 2020 года.

Тогда сообщалось, что в Литве задержана депутат Клайпедского совета Эла Андреева. Ее адвокат Наталья Фоценкова указала, что политик получил статус специального свидетеля, который затем был снят, передает Delfi.

В ходе обыска в квартире Андреевой правоохранители забрали компьютер, все телефоны, рабочие и личные документы, а также четыре пачки сигарет.

Довиле Саулениене, пресс-секретарь Клайпедской областной прокуратуры, сообщила, что обвинения в рамках этого дела были предъявлены также Алексею Грейчусу, общественному деятелю и управляющему директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis, а также политику Миндаугасу Туникайтису.

Проживающий в Пагегяе, недалеко от границы с Калининградом, Туникайтис баллотировался в местный совет от политической партии «Список Литвы» в 2015 году. А Грейчус баллотировался в Клайпедский совет в 2015 году, будучи в списке кандидатов от «Союза русских Литвы» вместе с Андреевой.

В целом в рамках этого расследования в разных городах Литвы были проведены обыски и изъята документация.

«Расцениваю это как издевательство над нашим достойным общественным деятелем, подавление инакомыслия и нашей исторической памяти в Литве», — написал в Facebook бывший депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов.