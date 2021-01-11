Шестидневка: россияне поработают подольше перед 23 февраля

Закончились новогодние каникулы, продолжавшиеся с 1 по 10 января, и следующим продолжительным отдыхом для населения России станут выходные дни в связи с Днем Защитника Отечества 23 февраля.

Предшествовать трем выходным подряд будет шестидневная рабочая неделя — с 15 по 20 февраля. Суббота будет рабочим днем, поскольку она меняется местами со следующим понедельником (22 февраля будет выходным).

Рабочая неделя после 23 февраля будет, таким образом, трехдневной. Всего в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Все они связаны с праздниками — Международным женским днем, Первомаем и Днем Победы, Днем России и Днем Народного Единства. 31 декабря 2021 года для всей РФ также будет нерабочим днем.

23 февраля сегодня воспринимается как «день всех мужчин». Этот праздник достался современной России в наследство от СССР — отмечались годовщины создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1918 году. Сейчас этот праздник официально не имеет привязки к конкретным историческим событиям.

В 1993 году власти РФ переименовали День Советской Армии и Флота в День защитников Отечества. В 2002 году праздник, окончательно превратившийся в народе в мужской день, объявили выходным, а в 2006 году внесли еще одну поправку: «защитников» поменяли на «защитника», в единственном числе.

Обычно чиновники и представители ветеранских организаций возлагают в этот день цветы к памятникам и Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, День Защитника Отечества сопровождается салютами и праздничными мероприятиями. Однако пока неясно, как власти той же Москвы намерены организовать народные гуляния — и будут ли они вообще проводиться на фоне пандемии коронавируса.

День Защитника Отечества в России празднуют около 84% граждан, такие данные в октябре 2018 года опубликовал ВЦИОМ. Почти все жители России отмечают Новый год и День Победы — 96% и 95% россиян соответственно.

В современной Российской Федерации самым непопулярным у населения страны праздником оказался День космонавтики — его отмечают лишь 26% респондентов. При этом 88% россиян отмечают 8 марта.

В ноябре 2019 года Роструд напоминал россиянам об их трудовых правах в связи с нерабочими днями. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие. Работа в таких случаях должна оплачиваться минимум по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем.

В нерабочие дни к службе могут быть привлечены представители творческих профессий, если это оговорено в договоре или локальном документе, подчеркивали в ведомстве.

Без письменного согласия работника можно привлечь к труду в праздничный день в случае катастроф и чрезвычайных ситуаций, чтобы предупредить несчастный случай. Кроме того, поводами для «вывода» на работу являются введение чрезвычайного или военного положения. Иными словами, сотрудник обязан выйти на пост в праздничный день в условиях чрезвычайных обстоятельств для выполнения неотложных работ и в других случаях, которые могут нести угрозу для жизни или комфорта людей.