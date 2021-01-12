«Потенциально заразны»: что известно о хроническом COVID-19

Коронавирусная инфекция в некоторых случаях переходит в хроническую стадию, заявил «Газете.Ru» врач общей практики Максим Юдичев. По его словам, SARS-CoV-2 может оставаться в организме на протяжении длительного времени.

«Уже появились сведения о том, что коронавирус может прятаться в макрофагах (клетки, способные поглощать чужеродные для организма частицы, — «Газета.Ru»). При этом размножения вируса не происходит, он просто затаивается там, периодически «вылезая» и заражая соседние клетки — таким образом может происходить реактивация коронавируса в организме»,

— объяснил эксперт.

Он привел пример с вирусом Эбола: «У мужчин, которые уже считаются выздоровевшими, Эбола может прятаться в сперматозоидах до года. И заражение половым путем действительно возможно. Нельзя исключать, что что-нибудь подобное не случится и с ковидом».

Такого же мнения придерживается и врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, болеющие хронической формой COVID-19 продолжают выделять вирусы, даже когда клинические проявления болезни исчезли. «При этом ПЦР-тесты дают положительный результат, а значит эти люди потенциально заразны», — рассказал иммунолог в эфире радиостанции Sputnik.

Ранее группа ученых из Бельгии и Нидерландов также обнаружила у коронавируса признаки хронического заболевания – результаты исследования опубликованы в научном журнале MDPI.

В опросе приняли участие 1837 человек, их средний возраст составил 47 лет. Все они переносили заболевание в вялотекущей форме. Выяснилось, что даже после того, как результаты ПЦР-тестов стали отрицательными, половине из участников потребовался уход посторонних людей – обычно так происходит при таких хронических заболеваниях, как сердечная и почечная недостаточность.

Так, у 98% пациентов из общей выборки сохранялась усталость, у 90% — мышечная слабость, у 88% — проблемы со сном, у 87% — различные боли. При этом 86% перенесших заболевание заявили, что до коронавируса у них не было проблем со здоровьем. Все это, по мнению авторов исследования, указывает на возникновение у коронавируса качеств хронического заболевания.

Как рассказал «Газете.Ru» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган, помимо «персистенции вируса в организме (сохранение вируса в функционально активном состоянии в клетках организма, — «Газета.Ru»), хронический коронавирус может быть спровоцирован активацией воспалительных и иммунологических процессов, а также запуском у ряда пациентов аутоиммунных реакций».

Схожее мнение у Владимира Болибока – он считает, что хроническая форма коронавируса распространена именно среди людей с ослабленной иммунной системой. По его мнению, проявление хронического COVID-19 связано не с видом вируса, а с состоянием самого пациента.

«Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может», — пояснил он.

Тем не менее врач общей практики Анастасия Тараско не согласилась с Болибоком. «Если бы проблема была в иммунитете, тогда самый длительный коронавирус был бы у детей, но мы знаем, что дети болеют легко, а иногда вообще не выделяют вирус, хотя все они до пяти-семи лет имеют естественный иммунодефицит, их иммунная система не до конца сформирована», — уточнила медик в разговоре с «Газетой.Ru».

Она также заметила, что хроническую форму коронавируса зачастую путают с астено-вегетативным синдромом, который объединяет неврастению, хроническую усталость, синдром эмоционального выгорания и депрессивные расстройства. «Люди жалуются на усталость, проблемы со сном и боли. При этом вируса у них в организме уже, как правило, нет», — подчеркнула собеседница издания.

Эпидемиолог Ксения Шорикова уточнила, что данный синдром врачи уже начали называть хроническим коронавирусным синдромом. «Однако путать это именно с хроническим ковидом не стоит, потому что здесь речь идет не о том, что вирус сохраняется в организме, а о том, что симптомы сохраняются более 12 недель, как при хронических заболеваниях», — объяснила она «Газете.Ru».

По ее словам, в данной ситуации нередко происходит обострение других сопутствующих патологий у человека.

«Лечение и реабилитация в таком случае будет зависеть от того, какие системы органов дали сбой», — отметила Шорикова. Тараско в свою очередь подчеркнула, что в обязательном порядке пациенты должны соблюдать режим, высыпаться, сбалансированно питаться, а также принимать витамины и не забывать о физической активности.