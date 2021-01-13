Идет следствие: Москва не выдаст Польше обломки самолета Качиньского

МИД ответил на требования Польши о возвращении обломков борта польского лидера Ту-154, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском.

«МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся, в том числе, на основании все новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории РФ», — приводит РИА «Новости» слова директора Третьего европейского департамента МИД России Олега Тяпкина.

По его словам, ссылки поляков на международное право, якобы не позволяющее России хранить у себя вещественные доказательства, обеспечивая доступ к ним польским следователям, несостоятельны.

«В соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий, которые в нашем случае продолжаются.

В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву, добиваясь возвращения обломков президентского Ту-154 в Польшу, абсолютно беспочвенны», — подчеркнул представитель МИД РФ.

Он напомнил, что Москва неоднократно обращалась к прокуратуре Польши с просьбой предоставить копии стенограммы и фонограммы телефонного разговора Качиньского с братом Ярославом, который состоялся непосредственно перед авиакатастрофой.

«Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии», — добавил сотрудник российского внешнеполитического ведомства.

Неделю назад суд района Мокотов в Варшаве отложил до мая рассмотрение запроса Генпрокуратуры Польши о временном аресте троих российских авиадиспетчеров, которые дежурили на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета Качиньского, сообщает ТАСС.

«Заседание по делу Павла П. (фамилия по польским законам не называется) было отложено до 27 мая 2021 года, заседание по делу Виктора Р. также перенесено на ту же дату», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Польши изменила обвинения, предъявляемые российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, ставшие причиной гибели большого числа людей.

Польская сторона отметила, что решение суда об аресте диспетчеров поможет объявить их в международный розыск и требовать выдачи российских граждан Польше.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские власти осуждают намерение польской стороны требовать выдачи россиян, чтобы предъявить им обвинение в сознательном создании условий, приведших к трагедии.

Он добавил, что выдача требуемых Варшавой лиц не состоится хотя бы потому, что этого не предусматривает российское законодательство.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев указал, что экспертные заключения международных специалистов показывают, что в катастрофе были виноваты польские пилоты президентского борта. «Россия своих граждан на глумление полякам не выдаст», — резюмировал сенатор.

10 апреля 2010 года пассажирский авиалайнер Ту-154М c бортовым номером PLF 101 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Тогда были расстреляны 22 тыс. польских офицеров.

Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, вследствие чего с резким кренением перевернулся более чем на 180 градусов и упал днищем фюзеляжа кверху на землю в 200-300 метрах от торца взлетно-посадочной полосы.

В результате крушения погибли все находившиеся на борту — семь членов экипажа и 89 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, руководитель канцелярии президента Владислав Стасяк, глава нацбанка Польши Славомир Скшипек, замминистра иностранных дел Анджей Кремер и другие высокопоставленные лица Польши.