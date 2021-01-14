Москва возвращает детей в школы

Учащиеся всех классов московских школ вернутся к учебе в обычном режиме с 18 января.

«Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимального строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности», — говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Градоначальник отметил, что транспортные карты школьников будут разблокированы. Однако если хотя бы один из учеников в классе заболеет COVID-19, то на дистанционное обучение переведут весь класс.

Остальные ограничения московская мэрия продлила до 21 января. Столичные университеты, институты и колледжи, а также спортивные школы и образовательные центры будут либо на дистанционном режиме обучения, либо продолжат каникулы.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок», — объяснил мэр причины продления ограничений на неделю.

Если ситуация с коронавирусом будет стабильной, то власти города рассмотрят смягчение других противоэпидемических мер.

В столице действуют, как и прежде, ограничения на работу в офисах. Предприятия Москвы должны перевести на дистанционку 30% сотрудников. В силе остается запрет на деятельность развлекательных и питейных заведений с 23 до 6 часов.

Ограничена работа театров, концертных залов и кинотеатров — заполнять их можно лишь на четверть. Наконец, по-прежнему запрещены массовые события в музеях и проведение публичных лекций и развлекательных мероприятий.

В Москве еще 24 декабря эксперты зафиксировали стабилизацию ситуации с коронавирусом. Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что на столицу приходится 30% новых выявленных случаев заболевания COVID-19, в то время как остальные 70% — на регионы.

В столице, по мнению специалистов, коллективный иммунитет населения сформировался на достаточно высоком уровне. Москвичи уже могут сделать себе прививку от коронавируса. Власти Москвы планируют вакцинировать минимум 50% жителей города. Предполагается также рассмотрение вопроса преференций для тех граждан, кто уже прошел вакцинацию.

Собянин ранее заметил, что после вакцинации жители города могут вернуться к жизни без ограничений. В частности, вакцинированные жители Москвы смогут пользоваться социальными картами для льготного проезда в общественном транспорте.

«Мне часто задают вопрос, освобождает ли вакцинация от ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением COVID-19. Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», — написал градоначальник в своем блоге.

В столице вакцинация от коронавируса началась 5 декабря. На прививку можно записаться, в том числе, через медицинский портал — ЕМИАС. Запись открыта на две недели вперед. Всего на территории Москвы открыто 70 прививочных пунктов.

Напомним, врачи и эксперты ВОЗ считают, что пандемия приостановится, когда будет достигнута «иммунная прослойка» в 60% населения Земли. Полная остановка будет достигнута, когда иммунитет сформируется у 70-80% людей. Эти же цифры распространяются и на локальные эпидемии.