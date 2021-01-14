Вакцина не панацея: кому грозит повторный COVID-19

Повторное заражение коронавирусом возможно даже при высоком содержании антител в крови, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, высокий титр антител не гарантирует стопроцентной защиты от COVID-19. «Если организм будет ослаблен, например, из-за тяжелых хронических заболеваний, в его защите от вируса может оказаться брешь, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета», — объяснил медик газете «Комсомольская правда».

С ним согласна инфекционист Лилия Баранова. «Заболеть коронавирусной инфекцией может повторно любой человек. Просто при высоком титре антител течение болезни будет значительно легче. А вот при низкой концентрации может быть и худшее состояние», — уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Крючков отмечает, что существуют разные типы антител. Те, что защищают от новых заражений, составляют лишь небольшую долю в общем уровне антител. А современные методы тестирования определяют именно общий показатель.

Также на данный момент ученые до сих пор не знают точный уровень антител, необходимый для блокирования повторного заражения, сообщила «Газете.Ru» иммунолог Мария Польнер. Она добавила, что антитела после первого заражения COVID-19 исчезают примерно через восемь месяцев, после чего повторное инфицирование возможно вновь. Вместе с тем коронавирус постоянно мутирует.

«Иммунитет вырабатывается к одному штамму, а изменившийся вирус начинает действовать уже по-другому, воздействовать на другие точки, и вот человек снова заражен»,

— заметила в беседе с «Газетой.Ru» инфекционист Анна Баландина.

При этом даже вакцинация не может исключить риск повторного заболевания, уверен Крючков. Он уточнил, что эффективность прививки рассчитана всего на три-шесть месяцев, после чего степень защиты может снизиться как минимум до 60-70%. Мария Польнер в свою очередь отметила, что клинические испытания вакцины все еще ведутся, поэтому рассчитывать на повышение результативности препарата можно только через год-два.

Между тем в группе риска повторного заражения находятся люди с серьезными нарушениями иммунной системы, заметил Крючков. Среди них — пациенты, принимающие иммуносупрессоры (лекарства, угнетающие иммунитет), а также пациенты с онкологией и аутоиммунными заболеваниями.

О том, что заразиться коронавирусной инфекцией второй раз могут люди со «значительными нарушениями иммунной системой», в декабре заявляла и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, это единственная причина для повторного инфицирования.

Медик уверена, что заболеть повторно могут лишь единицы, и в России таких пациентов изучает специальная рабочая группа. При этом во всем мире насчитывается не более 50 человек, переболевших COVID-19 дважды, убеждена Попова.

Тем не менее сообщения в СМИ создают иную картину. Еще 12 декабря в Ростовской области руководитель управления местного Роспотребнадзора Евгений Ковалев заявил, что только в одном регионе более 50 человек заболели коронавирусом повторно. А 15 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что пять депутатов нижней палаты заболели COVID-19 во второй раз. А подобных частных случаев, освещенных в СМИ, «Газета.Ru» насчитала около 10 за последние два месяца.

То, что повторных случаев заражения COVID-19 фиксируется все больше, еще в октябре заявлял директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков. «Такие пациенты появились. Мы это видим даже среди наших сотрудников. Есть люди, которые переболели весной и у которых заново возникает заболевание. Эта болезнь непростая, поэтому тут нельзя все титрами иммуноглобулинов измерить», — говорил он «Первому каналу».

«Думаю, что официальная статистика очень сильно расходится с реальным положением дел. Я сама успела переболеть коронавирусом дважды с разницей где-то в полгода», — рассказала в свою очередь инфекционист Баландина.

«В первый раз я заболела с явной клинической картиной, а второй раз картина была стертой, но так как мы на работе еженедельно сдаем мазки на ковид, выяснилось, что у меня снова произошло заражение», — добавила медик.

По ее словам, во второй раз мало кто сдает тест на коронавирус, именно поэтому создается впечатление, что повторно люди не болеют.

С мнением коллеги согласилась и Лилия Баранова: «Скорее всего повторное заболевание люди считают обычной простудой, ведь они коронавирусом уже переболели. Даже если у них пропали вкусы и запахи, то они могут воспринимать это, как остаточное явление после предыдущей болезни».

Баранова уверена, что в связи с возможностью повторного заражения у любого человека циркуляция коронавирусной инфекции не прекратится никогда.

«Просто со временем вирус мутирует до той степени, что не будет представлять настолько большую опасность для человека — он приобретет сезонность, как грипп»,

— объяснила инфекционист.

Анна Баландина поддержала коллегу. По ее мнению, вскоре SARS-CoV-2 снизит свою летальность и войдет в число простых ОРВИ, которыми мы болеем несколько раз за жизнь. В свою очередь Мария Польнер считает, что скорее всего населению придется прибегать к ежегодной вакцинации – так же, как и в случае с гриппом.

«Медики будут заранее выявлять новые мутации вируса и каждый год создавать новые прививочные препараты», — заключила иммунолог.