Ниже, еще ниже: Москву одолеют морозы

Предстоящая неделя сулит москвичам настоящую русскую зиму — согласно прогнозу синоптиков центра погоды «Фобос», температура воздуха будет ниже среднегодовых значений на 7-8 градусов.

В пятницу, 15 января, в Москве пройдут небольшие снегопады. Днем температура опустится до -16…-14°C, а ночью до -20…-18°С.

15 января свой день рождения празднует онлайн-энциклопедия «Википедия». Ежедневно ее наполняют новыми фактами и переводят на 250 разных языков тысячи людей со всего мира. Благодаря их стараниям она обогнала по наполненности обширные Британскую и Большую Советскую энциклопедии. 2021 год для ресурса юбилейный — ему исполняется 20 лет.

В субботу, 16 января, арктический воздух продолжит держать столицу в морозных рукавицах. Днем будет облачно, снежно и холодно: -13…-11°С. Ночью будет дуть сильный северный ветер, который опустит температуру воздуха еще ниже — до -21°С.

16 января отмечается Всемирный день группы The Beatles, введенный по инициативе ЮНЕСКО в 2001 году. Дата для праздника была выбрана не случайно — 16 января в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой творческий путь тогда еще никому не известные молодые музыканты — Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, к которым позже присоединился Ринго Старр. По версии журнала Rolling Stone, «ливерпульская четверка» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен.

В воскресенье, 17 января, за окном будет холоднее среднегодовых значений этого периода почти на 10 градусов. Днем будет -16…-14°С, которые к вечеру превратятся в совсем крепкий мороз: -22…-20°С.

17 января — Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта, который по идее Международной федерации лыжного спорта (FIS) должен повышать интерес молодежи к таким атрибутам активной жизни, как коньки, лыжи и сноуборды. Тем не менее, если возможности выбраться на горнолыжный курорт сейчас нет, не расстраивайтесь — покатавшись на санках и тюбингах с горки в Москве, вы также окажетесь причастными ко всеобщему празднику зимней активности.

В понедельник, 18 января, морозы начнут постепенно отступать, а на небе, наконец ,появится солнце. Днем будет уже -11…-9°С, ночью -12…-10°С.

18 января — День рождения детского телевидения в России, которое появилось в 1963 году. Именно в этот день в СССР была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения, которая подарила нам «В гостях у сказки», «Ералаш», «Спокойной ночи, малыши».

Во вторник, 19 января, небо вновь затянут облака и пройдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют все те же -11…-9°С и днем, и ночью.

19 января Православная церковь отмечает Крещение Господне, который принято праздновать освещением воды и купанием в проруби. О смысле последнего в православный праздник «Газете.Ru» ранее рассказывал ректор Свято-Филаретовского института, священник Георгий Кочетков. «Церковь отвергает всякую магию, всякое суеверие, но радуется, когда люди чувствуют, что что-то меняется в их жизни. Ведь люди ощущают свои грехи почти как физическую грязь и хотят от нее очиститься в водах крещенского праздника», — говорил он.

Тем не менее, в 2021 году стоит относиться к обряду с особой осторожностью, советуют врачи и священники. Почему — рассказываем здесь.

В среду, 20 января, в столичном регионе заметно потеплеет. Днем и ночью будет идти снег, однако температуры будут значительно приятнее по ощущениям – днем -7…-5°С, а ночью -11…-9°С.

20 января отмечается День республики Крым. В этот день по всему полуострову проходят праздничные мероприятия, посвященные развитию у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину. А мы в этот день можем лишь по-доброму позавидовать их погоде — уже через пару дней термометры будут показывать крымчанам 9°С, в то время как Москву продолжат одолевать морозы.

В четверг, 21 января, потепление продолжится в дневное время – термометры покажут -4…-9°С. Однако ближе к ночи за окном снова будет морозно: -16…-11°С.

21 января — Международный день объятий. В этот день принято обнимать всех, чтобы подарить капельку тепла и заботы даже в пасмурный день. Тем не менее, во время пандемии стоит относиться к празднику чуть осторожнее и обниматься только дома, чтобы вместе с положительными эмоциями не передать человеку вездесущий коронавирус.

В пятницу, 22 января, истинно русские морозы вновь возьмут свое: температура днем -15…-10°С, ночью -20…-15°С. Погодного разнообразия добавит сильный ветер и повышенное давление. Судя по всему, москвичей ждет нелегкая пятница.

На 22 января выпадает День рождения попкорна. Тяжело представить, но отмечается этот праздник с 1630 года — тогда в конце января индейский вождь Кводекуайна подарил английским колонистам целый мешок воздушной кукурузы, открыв для них новое лакомство.