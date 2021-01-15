50 км пешком по морозу: кто виноват в смерти тюменского фельдшера

Прокуратура Тюменской области начала проверку сообщения о смерти фельдшера, которого сбила машина, об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении надзорного ведомства.

Инцидент произошел еще 18 декабря. 39-летний медработник областной больницы №15 Каир Кожахметов вернулся с вызова и обнаружил, что забыл у пациента медицинские приборы — тонометр и пульсоксиметр. Это привело в ярость старшую медсестру. Она отчитала мужчину и велела вернуться забрать оборудование.

Кожахметов послушно отправился в путь. До деревни пациента от больницы — 50 км. При этом служебный автомобиль медработнику не дали, а на автобус денег не было. «В тот день он у меня 100 рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось», — рассказала газете «Московский комсомолец» одна из сотрудниц больницы Ольга Тунгулина.

В итоге фельдшер пошел пешком по заснеженной дороге — в Тюменской области на тот момент были сильные морозы. В 10 часов вечера Тунгулиной позвонили коллеги и сообщили, что Кожахметова сбил автомобиль — за это время он успел пройти 27 км. «Наверное, пока он шел, замерз, плохо соображал, что происходит, может, поэтому не заметил машину», — предположила медработница.

Она подчеркнула, что Каир работал в селах Тюменской области с утра до вечера, иногда у него даже не было выходных. Зарплата же его составляла чуть более 20 тыс. рублей, семь из которых он отдавал за съемное жилье. Оплатить забытые тонометр и пульсоксиметр, которые стоят около 3000 рублей, возможности у него не было.

После трагедии девушка написала об этом пост в соцсетях. В ответ старшая медсестра и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом подали на нее в полицию заявление о клевете. Другие коллеги также отказались публично поддержать Тунгулину. Женщина уверена: их запугали на работе. Сама она уволилась, объяснив это тем, что не выдержала постоянных криков старшей медсестры.

«После очередного разноса я стала заикаться, лечилась у невролога. Пришлось уволиться, испугалась, что меня до инсульта доведут. Писала жалобу в трудовую инспекцию, в другие ведомства по этому поводу, все бесполезно»,

— отметила медработница, добавив, что одна воспитывает двоих детей.

«Уже после моего увольнения девочки рассказывали, что главврач устроил допрос, выяснили, кто со мной поддерживает отношения. Меня в свою очередь запретили пускать на порог медучреждения. Теперь все сотрудники больницы напуганы», — пояснила она.

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев сообщил «МК», что считает себя непричастным к трагедии, в то время как Тунгулина рассказывала, что он тоже кричал на Кожахметова.

«Для меня главное, чтобы установили факт моей непричастности к данному происшествию. Для меня это самое важное. Меня уважают в коллективе. Из-за произошедшего авторитет мой падает, мне не совсем приятно. Я не преследую цель наказать ее, достаточно просто извинений», — отметил заведующий ФАПами.

Фалалеев уточнил, что он просил фельдшера никуда не ехать самостоятельно, и объяснял, что инструменты потом заберет другая смена, но тот все равно решил пойти.

«Я не могу понять, почему Кайрат так поступил. Мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование. Но хозяев дома не оказалось», — добавил заведующий. При этом он признал, что зачастую машин не хватает и фельдшеры действительно ходят к пациентам пешком.

«Медработники всегда подвергаются риску, любого может сбить машина», — обратил внимание начальник погибшего.

По информации «МК», старшая медсестра продолжает работать в больнице. Забытое медоборудование было возвращено в учреждение через несколько дней.