Аномальный февраль: какая погода ждет Россию

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в феврале россиян ждет аномально теплая погода. Однако, передает «Российская газета», необычной температура воздуха будет не везде.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, республике Коми, Красноярском крае и на Чукотке не ожидается сильных морозов. А вот в Хабаровском крае и Приморье, а также на Сахалине, скорее всего, будет холоднее, чем обычно.

Много снега должно выпасть в европейской части России, особенно — на северо-западе, в центре страны и Поволжье. Кроме того, снегопады ожидаются в сибирских регионах: Красноярском крае и Иркутской области, под Магаданом, также на Урале: под Екатеринбургом и Челябинском.

До конца января в Москве и Подмосковье продержится русская зима с морозами и сугробами. По словам ведущего научного сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в пятницу, 15 января, в Москве начнется ультраполярное вторжение, самая низкая температура в столице ожидается в ночь на 17 января, она составит до -25°C.

При этом после 20-х чисел января москвичи могут ждать небольшого потепления, однако оно также сменится морозами. В целом такая ситуация соотносится с долгосрочным прогнозом на текущий сезон. «Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — отмечал ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Погоду зимой 2019-2020 годов определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой — они проникали не только на европейскую территорию России, но и за Урал, а также в Азиатскую часть, рассказал метеоролог. Вильфанд уверен, что температуры во второй половине зимы будут слегка выше нормы — несмотря на это отклонения все равно будут менее аномальными, чем в прошлом году.

Погода в 2020 году обновила рекорды по многим показателям, сообщали в сервисе «Яндекс.Погода». Летом 2020 года климатические рекорды фиксировались на Урале и в Сибири. Температура в Екатеринбурге в середине июля достигла +39°С.

Октябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в таких городах, как Москва, Тверь, Смоленск, Рязань, Тула, Курск, Волоколамск, Можайск, Воронеж, Белгород, Брянск, Владимир и Тамбов. В Санкт-Петербурге в октябре такую аномально высокую температуру наблюдали последний раз 100 лет назад.

Зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. В частности в Москве впервые в истории средняя температура воздуха зимой была выше 0°С. Однако этот декабрь в Сибири выдался одним из самых холодных в истории. В некоторых городах температура воздуха опускалась ниже -40°С.

Актуальный прогноз погоды для Москвы заставляет вспомнить о теплых вещах — москвичей ждет в пятницу, 15 января, аномально холодная погода, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный 1-6 метров в секунду. В Подмосковье ожидается -14...-19°С. По словам синоптика, такая погода на 6 градусов ниже нормы. Он также отметил, что минувшая ночь (-16,4°С) и день пятницы станут самыми холодными этой зимой.