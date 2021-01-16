В прорубь с головой: где можно окунуться в Крещение

В 2021 году для крещенских купаний на водоемах Москвы и Подмосковья будет подготовлено 200 мест, в которых горожане смогут окунаться с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Это будут как искусственные купели — небольшие деревянные бассейны, расположенные у храмов, часовен, в парках, — так и оборудованные места на водоемах.

Все проруби и купели в Москве, заранее подготовленные к празднику, оборудованы удобными мостиками и деревянными лестницами с перилами. Рядом установлены раздевалки с обогревом и туалетные кабины, которые в темное время суток будут освещаться. Для автомобилистов будут организованы временные стоянки.

Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. В общей сложности следить за безопасностью и оказывать первую медицинскую помощь в случае необходимости будут около пяти тысяч человек, в распоряжении которых — 380 единиц техники.

В самой столице для горожан обустроили 46 купелей. Самые популярные из них — Дворцовый пруд, расположенный между ул. Академика Королева и 1-й Останкинской, Малое Бездонное озеро и Олений пруд в парке Сокольники.

В центре города также можно окунуться в Саду имени Баумана: водоема здесь нет, поэтому организаторы уже второй год подряд поставят искусственную деревянную купель в живописном месте. Где еще оборудованы купели, смотрите здесь.

В этом году Комитет по туризму Московской области подготовил специальную карту, где обозначены места, оборудованные для купания в проруби в Подмосковье. В частности, там отмечен источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде. Легенда гласит, что он появился после молитвы Сергия Радонежского. Сегодня источник оборудован всем необходимым – там есть купель, раздевалки, трапезная, часовня. Более того, в 2021 году к месту купания впервые будут ходить дополнительные маршрутные автобусы: они начнут возить к водоему всех желающих с 22 часов 18 января.

Удобными купелями и раздевалками также оборудованы источники преподобного Саввы в Звенигороде, «Белый колодец» в Зарайске и иордань на Истре. С полным списком можно ознакомиться в Instagram-аккаунте комитета.

Не помешает пандемия коронавирусной инфекции и работе VIP-купелей. Одно из таких мест — Серебряный бор, куда, по сообщениям СМИ, иногда заезжает окунуться, например, Владимир Жириновский. Традиционно будет ожидать гостей и купель в загородном клубе «Москоу кантри клаб»: там для гостей разработана целая развлекательная программа. С 22 вечера обычно выступает фольклорный ансамбль, с 23:30 — праздничный молебен и крестный ход, с полуночи — купания, до 4:00 утра — казачий хор.

Оборудуют отдельную купель и в одном из ресторанов Аркадия Новикова на Рублевке — «Причале». Место для купания там освятит вызванный для этой цели священник.

Где бы вы ни решили окунуться в этот день, обязательно захватите с собой махровое полотенце, которым будет удобно растереть себя после купания, халат, комплект сухой одежды, плавки или купальник, шерстяные носки или тапочки, которые не скользят. Окунаться в воду врачи советуют постепенно, не погружаясь с головой – в противном случае сосуды мозга могут сузиться рефлекторно, что приведет к шоку от холода.

Обязательно поешьте не менее чем за час до купания. А вот от алкоголя лучше отказаться, так как в состоянии опьянения организм меньше чувствует холод и можно получить переохлаждение. После окунания врачи также рекомендуют согреться горячим чаем, а не крепкими напитками.

В целом Крещенские купания в 2021 году вызывают у медиков опасения. Как ранее обращала внимание «Газеты.Ru» ранее терапевт-пульмонолог Марина Казакова, участники мероприятия вероятнее всего не станут строго соблюдать санитарные нормы, что может послужить причиной роста числа случаев COVID-19.

«Дело не в самом купании — оно ничем не повредит. Неважно, купаетесь ли вы в море, озере или проруби. Коронавирус на воде не распространяется. Другой вопрос — массовое скопление людей, которые уж точно не будут носить маски и соблюдать необходимую дистанцию», — заявила врач.

Врач-терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев призвал в этом году отказаться от купания: «Людям с ослабленным здоровьем — а таких сейчас очень много — купаться идти не стоит ни в коем случае. Мне кажется, что для духовного аспекта человеческой жизни важно соблюдать чистоту на протяжении всего года, а не один раз окунуться в купель с риском последующего заражения серьезной болезнью».

Рекомендовали отказаться от традиционных купаний в этом году и в РПЦ. «В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В Госдуме к купаниям в пандемию также отнеслись скептически. «К сожалению, не могу найти в себе духовно-волевых резервов, чтобы увеличить ряды крещенских моржей. Сомневаюсь, что окунание в холодную воду приносит огромный духовный опыт. Боюсь, что вероятность схватить воспаление легких намного выше, нежели вероятность приобщиться к тайнам христианской веры», — приводит «РИА Новости» слова депутата Виталия Милонова.

Отметим, что крещенская ночь в Москве в 2021 году будет теплее предшествующих ей: синоптики обещают -12…-10°С. Такая же температура будет и днем 19 января.

Традиционные крещенские морозы придут в столицу с опозданием: в пятницу, 22 января. Температура днем составит -15…-10°С, ночью -20…-15°С. Погодного разнообразия добавит сильный ветер и повышенное давление.