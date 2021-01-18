«Такого еще не видели»: в Германии обнаружили новый штамм коронавируса

В Германии был обнаружен новый штамм коронавируса. Его зафиксировали у пациентов одной из клиник Баварии, сообщила газета Merkur.

Как рассказал управляющий больницы Франц Нидербюль, это произошло еще на прошлой неделе. Специалисты при помощи нового прибора заметили отклонения в результатах при исследовании мазков пациентов. Это показалось медикам странным, поэтому они решили проконсультироваться с коллегами из клиники Charite. Образцы трех больных доставили в Берлин еще в среду. В пятницу в Charite подтвердили, что это может быть новая вариация SARS-CoV-2.

«Это вариант, с которым там даже не знакомы», — сказал Нидербюль.

Он не стал утверждать, что этот возможный новый штамм стал более заразным, так как пока врачи не могут прокомментировать свойства и особенности новой мутации. «Мы ожидаем подробного ответа к концу января», — добавил управляющий клиникой в Баварии, имея в виду более подробный ответ от столичных коллег.

Откуда взялась эта разновидность коронавируса, пока неизвестно, однако Франц Нидербюль не видит оснований бить тревогу. «С начала пандемии по всему миру было зафиксировано более 12 тысяч изменений в строении вируса», — заверил он, успокоив тем, что причин для паники нет.

Пока наибольшее беспокойство у ученых вызывает так называемый «британский» штамм, так как он имеет наибольшее распространение и из последних обнаруженных мутаций больше всего изучен.

О новой мутации коронавируса британские власти рассказали в середине декабря 2020-го, спустя почти год после начала распространения уже привычного вида. Ученые провели исследования и выяснили, что этот штамм распространяется быстрее на 70%, нежели обычный COVID-19. Вместе с тем специалисты пока не берутся утверждать, что он чаще будет приводить к летальным исходам и тяжелому состоянию пациентов.

В России уже создали специальную тест-систему для выявления этого штамма. В ближайшее время, по словам главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, она будет направлена на регистрацию.

«Практически в кратчайшие сроки в новогодние праздники наши коллеги подготовили набор праймеров и зондов, заказали их, получили их. Этот вирус характеризуется прежде всего тем, что, по данным публикаций, он более контагиозен и характеризуется более высокой вирусной нагрузкой», — обратил внимание эксперт.

Пока ученые разбираются с «британским» штаммом, в мире обнаруживают все новые вариации вируса. Одна из них — в ЮАР — была зафиксирована практически одновременно с «британской». По мнению ученых, этот штамм обладает такой же высокой скоростью распространения, что и мутация вируса в Великобритании.

Еще одна вариация коронавируса была зафиксирована в Бразилии. Ранее власти бразильского штата Амазонас сообщили, что в регионе был зарегистрирован повторный случай заражения характерным штаммом.

«Инфекция у женщины впервые была диагностирована 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года [девять месяцев спустя] ПЦР-тест показал второй положительный диагноз COVID-19. Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным министерством здравоохранения Японии, но происходящим из Амазонаса», — говорится в сообщении минздрава Бразилии.

Как рассказала недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России выявили почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса, которые были собраны в единую базу. Сейчас власти РФ решили добавлять информацию о новых штаммах от всех лабораторий, которые занимаются секвенированием вирусов.

«Сегодня принято решение о том, что мы принимаем в базу всех, кто сегодня делает сиквенс этого вируса, они должны отдавать в единый центр, чтобы мы могли видеть все вместе с учеными», — сказала Попова. Она отметила, что мутация — абсолютно естественный процесс, «вирусы иначе не живут».

Чиновница заверила, что российские специалисты проводят анализ этих изменений. «Первые находки с изменениями, аналогичными или похожими [на британские], были еще в июне», — отметила глава ведомства.