«Люди просят о помощи»: как больных COVID-19 оставляют без кислорода

В египетской больнице города Эль-Хусейния, расположенного в 150 км от Каира, четверо пациентов с COVID-19 скончались в результате того, что в медучреждении закончился кислород в баллонах для аппаратов ИВЛ и неинвазивного оборудования для вентиляции легких. Об этом сообщила газета The New York Times.

Видео, на котором видно, как медики пытаются спасти человека с помощью кислородного концентратора, было опубликовано еще 2 января 2021 года. Его в Facebook разместил родственник одной из умерших Ахмед Нафей.

По заявлению сотрудников больницы, в тот день они, зная, что кислород заканчивается, подали заявку в минздрав. В итоге грузовик, который должен был прибыть во второй половине дня, приехал с опозданием более чем на три часа, пишет издание The New York Times. В результате, давление кислорода упало до чрезвычайно низкого уровня. Четверо пациентов умерли от кислородной недостаточности.

После трагедии египетские власти опровергли информацию о том, что в больнице закончился кислород. В официальном заявлении говорилось, что пациенты скончались не из-за нехватки кислорода, а в результате осложнений болезни.

В местном минздраве уточняли, что покойные — в основном пожилые люди — умерли в разное время. Более того, не менее десятка других пациентов, включая новорожденных в инкубаторах, были подключены к одной с ними кислородной сети и не пострадали. Мужчину, который снял видео, власти обвинили в нарушении эпидемиологических ограничений.

Несмотря на это после ЧП о дефиците стали сообщать пациенты других египетских больниц. Так, директор одного из медучреждений обратился в соцсетях к людям с просьбой пожертвовать переносные кислородные баллоны, сообщало издание Al-Ahram Weekly.

Между тем 16 января 2021 года стало известно о проблемах и в больницах города Манаус в Бразилии, передавал телеканал Globo. Там, по заявлению врачей, ежедневно умирают несколько пациентов из-за недостатка запасов кислородных баллонов.

Ситуация в городе настолько острая, что правительство штата заявило о переводе 235 пациентов, которые зависят от кислорода, в пять других штатов и в столицу Бразилиа.

В соцсетях ежедневно появляются видео из Манауса, на которых родственники тяжелобольных пациентов с коронавирусом просят купить кислород. В ответ прокуратура страны заявила, что в Манаус будет отправлено 6 тыс. литров кислорода. Однако самолет, который должен был доставить груз, оказался неисправен. Жители бразильского города по-прежнему ждут помощи.

Незадолго до этого, в декабре 2020 года, семь пациентов с COVID-19 скончались в больнице на северо-западе Пакистана из-за нехватки кислорода, сообщали местные власти и медики.

Медицинские учреждения страны столкнулись с колоссальной нагрузкой во время второй волны эпидемии. Если в августе 2020 года в стране заболевало около 190 людей в день, то первый месяц зимы стал приносить более тысячи инфицированных ежедневно.

Представитель больницы заявил газете Zamindar, что кислородные баллоны не были вовремя доставлены в больницу — учреждение получает кислород из Равалпинди, расположенного примерно в 150 км к востоку от Пешавара.

«Люди просили о помощи, выбегали из палат и кричали: «Я умираю! Я умираю!». Медики пытались помочь, но не могли ничего сделать, потому что кислорода не было», — сообщила родственница одного из умерших Наимулла Хан.

В сентябре 2020 года четыре пациента с коронавирусом скончались в частной больнице Института медицинских наук Амальтаса, расположенной в районе Девас Мадхья-Прадеша в Индии. Многих людей сразу поместили на неинвазивные аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечить им небольшое количество кислорода, однако на всех мест не хватило, передавала газета The Indian Express.

«Позднее правительство признало наличие проблемы с подачей кислорода, но также настаивало на том, что гибель людей произошла не из-за этого. «Мы сделали запрос. У них (больница Амальтаса) есть 400 баллонов, и они используют почти 200 ежедневно. Однако в тот день возникла проблема с загрузкой автомобиля, что и привело к кризису», — отмечали власти района.

После этого в администрации сообщили, чтобы компании доставят баллоны в учреждения. В противном случае власти пообещали экстренно переводить тяжелых пациентов в другие клиники.