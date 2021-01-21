Тюрьма и штрафы: как в России накажут треш-стримеров

В Совете Федерации РФ предложили ввести уголовное наказание за проведение треш-стримов (прямые трансляции, на которых ведущий за вознаграждение от зрителей выполняет их задания и, как правило, издевается над собой или другими героями эфира — «Газета.Ru»).

Инициативу разработали председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и член Совфеда Ольга Ковитиди. Они предложили обновить статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В частности внести третий пункт, который установит ответственность за проведение треш-стримов: штраф от 300 до 600 тыс. рублей, общественные работы от двух до пяти лет и лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Как пояснила «Газете.Ru» Ольга Ковитиди, подвергаться санкциям будут прямые эфиры, содержащие сцены унижения человеческого достоинства с применением или угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения.

«Интернет – это важнейшее общественное пространство, оно должно иметь правовое регулирование, — заявила Ковитиди. – Для сети должны действовать общепринятые правила поведения».

«Пока что мы только озвучили проблему, оголили ее. Но чтобы по-настоящему защитить общество, необходимо создать рабочую группу, обратиться к экспертному сообществу, юристам. Когда будут сформулированы изменения в Уголовный кодекс, тогда мы сможем сказать, какое конкретно наказание следует за то или иное деяние», — уточнила Ковитиди.

Она также предложила считать тех, кто переводит деньги треш-стримерам, соучастниками преступления. «Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов – в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия», – заявила сенатор.

Член Совфеда пояснила, что отслеживать данные правонарушения в сети будет Роскомнадзор. «Сейчас тоже можно блокировать некоторый контент и начинать судебные разбирательства, но только по иску прокуратуры. Мы же хотим добиться того, чтобы это можно было делать быстро и внесудебно», — подчеркнула Ковитиди.

Кроме того, проводить мониторинг треш-стримов будут сами интернет-платформы – за отказ же им придется заплатить существенные штрафы, сказала сенатор. «Я уверена, это правильное решение, ведь от этого зависит жизнь, здоровье и будущее нашей страны, наших детей», — заключила она.

Тем не менее эксперт по киберспорту, комментатор-стример Михаил Бахман считает, что обязать платформы следить за треш-стримерами – неэффективное решение. «В любой платформе уже прописано в правилах, что во время эфиров нельзя наносить урон самому себе и другим людям. Поэтому со стримерами ничего плохого не случится, ничего не изменится. Государство придет к платформам, а они ответят: «Да мы и так все исполняем».

Понимаете, когда у тебя миллион трансляций в секунду происходит, ты никак не уследишь за треш-стримами. Такого искусственного интеллекта нет. Это как сказать: «Мы хотим добраться до Марса за секунду»,

— заметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что законопроект должен создаваться с людьми, знакомых со стриминг-индустрией. «Если закон создадут люди, которые оторваны от этого, они точно не смогут предусмотреть все нюансы», — отметил Бахман.

Член комитета по информационной политике Госдумы Антон Горелкин обратил внимание на важную деталь: как правило, жертвы треш-стримов не пишут заявления в полицию. «Потому что, как и агрессор, они этим зарабатывают. То есть, жертва — такой же инициатор и выгодополучатель этого стрима, как и агрессор. Это ролевая игра с коммерческой составляющей», — сказал он «Газете.Ru».

Однако автор инициативы Алексей Пушков ранее объяснял, что треш-стримеры должны быть наказаны вне зависимости от позиции жертвы.

«Допустим, в ходе треш-стрима проводятся действия, которые привели к увечью человека, а жертва не заявляет жалобу, она, например, говорит, что это по ее собственному согласию произошло, но мы хотим ввести понятие интернета как общественного пространства. Человек же не придет со своим напарником в кафе и не сломает ему там руку демонстративно? Он за это будет арестован вне зависимости от того, будет жалоба или нет, его арестуют за нарушение общественного порядка», — говорил сенатор ТАСС.

Тем не менее Горелкин считает, что правоохранители должны подключаться к процессу, только когда происходящее в стриме нарушает Уголовный кодекс. «Если же все происходящее находится в рамках закона, и пострадавший отказывается признавать себя таковым — с этим вряд ли можно что-то поделать. Иначе треш-стримом можно будет считать трансляцию боксерского поединка или реалити-шоу с испытаниями», — уточнил депутат.

Между тем, по словам члена Совфеда Ирины Рукавишниковой, сенаторы уже направили предложение об ответственности за треш-стримы в профильные министерства и ведомства.

«От них также ждем мнений по вопросу законодательного признания организации прямых видеотрансляций уголовно наказуемых деяний (треш-стримов) отягчающим обстоятельством при назначении наказания», — сказала она ТАСС.

Рукавишникова добавила, что в случае получения поддержки законопроект будет подготовлен «максимально быстро», после чего его внесут в Госдуму. Сенатор подчеркнула, что к проблеме «нужно подходить решительно, но взвешенно». По ее мнению, внесение подобных изменений в Уголовный кодекс может значительно помочь и в решении проблемы кибербуллинга.

Предложения сенаторов уже поддержал Роскомнадзор. Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил: «Надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной лицам, которые организуют или формируют такой контент – треш-стрим».

Тем временем председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству к концу января также предоставить свои предложения по данному вопросу.