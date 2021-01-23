Система не справляется: почему растет смертность от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о причинах увеличения смертности от коронавируса. Среди них не только новые штаммы, но и перегрузка системы здравоохранения, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Таким образом она прокомментировала слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что новый штамм коронавируса, так называемый «британский», может быть не только более заразным, но и более опасным.

Вместе с тем она подтвердила, что ВОЗ получила данные от специалистов Соединенного Королевства о том, что, возможно, новая вариация коронавируса приводит к более тяжелому протеканию болезни и увеличению смертности.

«Но мы тут должны учитывать следующее, — отметила Керкхове. —

Если повышается трансмиссивность, то увеличивается число заболевших. Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии. Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность».

Она подчеркнула, что ВОЗ призывает страны делать все возможное для прекращения распространения вируса «вне зависимости от вариантов коронавируса».

В Великобритании уже приняли меры. В королевстве ввели ранее полный локдаун — третий за время пандемии. При этом Джонсон заверил, что не будет его снимать, пока не власти страны «не убедятся, что программа вакцинации работает и нет новых штаммов».

По его словам, власти прибегли к верному выбору мер для борьбы с коронавирусом. «Мы хотим, чтобы люди соблюдали ограничения. Вызывает надежду то, что в некоторых районах количество заражений начало снижаться, но уровень заражений все еще высок», — отметил глава кабмина Соединенного Королевства.

Уровень смертности в стране остается самым высоким в Европе. За все время пандемии от коронавируса скончались более 95 тыс. жителей.

При этом власти страны связывают высокие показатели смертности с новым штаммом. «Меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», — отметил Борис Джонсон в пятницу, 22 января.

В свою очередь, научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс привел соответствующие цифры. Он заметил, что «до сих пор известные штаммы» коронавируса приводят к 10 смертям на 1 тыс. заболевших. В то время как новая мутация увеличивает этот показатель до 13 умерших. Но это пока предварительные данные.

В то же время резко увеличился рост числа госпитализаций по сравнению с весенним периодом распространения вируса. По словам Бориса Джонсона, в настоящее время госпитализированы 38,5 тыс. человек, что на 80% больше показателей пика прошлого года.

О мутации коронавируса стало известно в середине декабря прошлого года.

В настоящее время, как отмечают эксперты ВОЗ, мутацию инфекции зафиксировали в 60 странах мира, в том числе и в России. Отечественные специалисты нашли этот штамм у прибывшего из Великобритании мужчины. По данным властей РФ, этот человек сейчас абсолютно не опасен, так как больше не является носителем вируса.

С Великобританией некоторые страны, в том числе Россия, уже прекратили авиасообщение для предотвращения распространения нового штамма вируса.