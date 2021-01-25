«Иммунитет снижается»: страх повышает риск заражения ковидом

Тревога из-за коронавируса может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также ухудшить само течение болезни. Об этом радиостанции Sputnik сообщил психотерапевт Игорь Салынцев.

По его словам, эмоциональное состояние человека непосредственно влияет на физиологию. «Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», – объяснил Салынцев.

Ранее ученые Университета Карнеги Меллон в Питтсбурге (США) также выяснили, что тревожные люди заболевают ОРВИ в два раза чаще, чем эмоционально устойчивые.

Исследователи провели два эксперимента. В первом случае они спросили у 276 взрослых людей, что за последний год вызывало у них сильный стресс — работа, отношения или финансы. Затем участникам дали капли в нос, которые содержали небольшое количество вируса, вызывающего обычную простуду. 39% испытуемых заболели – все они перед этим сообщали о высоких уровнях стресса.

Во втором эксперименте ученые проанализировали уровень тревожности 79 участников, после чего также ввели им респираторную инфекцию. Затем исследователи проследили за производством в организме участников цитокинов, мобилизующих воспалительный ответ. У людей с более высоким уровнем стресса вырабатывалось больше цитокинов.

«Способность иммунной системы регулировать воспаления позволяет выявить того, кто заболеет простудой. Более того, это объясняет то, как стресс провоцирует болезнь, — пояснял автор исследования доктор Шелдон Коэн. – При стрессе клетки иммунной системы не способны реагировать на гормональную регуляцию, следовательно, вызывают такой уровень воспалений, который приводит к болезни».

Психиатр Олеся Носенко уверена, что такая связь между эмоциями и физическим здоровьем проявляется за счет активации гормональной системы. «Когда наступает нервное истощение, гормональная система, которая регулирует активность иммунной защиты, дает сбои. В результате иммунная система становится уязвимой», — заметила она в беседе с «Газетой.Ru».

На биохимическом уровне страх провоцирует увеличение в крови гормона кортизола, уточнил психиатр Константин Ковалев.

«Это гормон стресса, который напрямую влияет на клеточный и гуморальный иммунитет (механизм реализации защитных свойств организма в жидкостной среде, — «Газета.Ru»). Он подавляет их. Именно поэтому прием препаратов кортизона запрещен при симптомах коронавируса»,

— рассказал медик «Газете.Ru».

Увеличение уровня кортизола можно проследить по явным физиологическим проявлениям. Например, гормон стресса способствует набору лишнего веса даже при соблюдении нормы калорий и высоком уровне физической активности. Также это может приводить к хронической усталости, нервозности, бессоннице, проблемам с пищеварением (вздутию живота, запорам, диарее), потливости и частому мочеиспусканию. Кроме того, у мужчин может наблюдаться нарушения потенции.

Вместе с тем стресс и паника от коронавируса уменьшают выработку лимфоцитов в организме, которые отвечают за стабильную работу иммунитета, заявила Носенко. «Выработка лимфоцитов зависит от количества глюкокортикоидов (гормоны, регулирующие обмен веществ, — «Газета.Ru») в крови. Чем их больше, тем меньше в организме лимфоцитов. Таким образом, боясь коронавируса и постоянно паникуя от негативных новостей, человек может спровоцировать у себя и другие заболевания, а также обострение хронических болезней», — сказала психиатр.

Как считает Игорь Салынцев, прививка от COVID-19 может стать отличным решением сразу двух проблем: она и защитит организм от инфекции, и снизит уровень тревожности. Вместе с тем психотерапевт посоветовал не обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.

«Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи», – заявил эксперт.