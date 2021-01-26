На грани закрытия: как реформы ударили по стоматологиям

Министерство здравоохранения РФ согласилось смягчить правила, регламентирующие работу стоматологических клиник. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Евгения Камкина в адрес бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

В конце прошлого года Титов обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой содействовать корректировке норм, которые, по его мнению, могли повлечь за собой массовое приостановление деятельности стоматологических медицинских организаций.

Речь идет о приказах Минздрава России — №560н и №786н «об утверждении правил проведения рентгенологических исследований и порядка оказания медпомощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями».

Оба документа вступили в силу 1 января 2021 года. По новым правилам в каждой стоматологической клинике, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф — рентгеновский аппарат для снимков полости рта — и ортопантомограф, аппарат для панорамной съемки зубов.

Как разъяснил «Газете.Ru» директор Национального института информатики, анализа и маркетинга в стоматологии, президент Стоматологической Ассоциации России Владимир Садовский, трактовка приказа Минздрава, касающегося лучевой диагностики и правил проведения рентгенологического исследования, предполагает, что врач-стоматолог, как и другой специалист, все еще вправе сам интерпретировать результаты.

«Однако описывать с точки зрения протокола лучевого обследования и тем более ставить диагноз он не имеет права — в отличии от врача-рентгенолога. Но, как правило, стоматологам достаточно во время медицинского вмешательства оперативно интерпретировать результаты рентгена в сочетании с другими диагностическими приемами, которые традиционны для нашей специфики», — подчеркнул эксперт.

Только в сложных случаях, таких как конусно-лучевая компьютерная томография, по мнению Садовского, подразумевается необходимость заключения специалиста лучевой диагностики или врача-рентгенолога.

Между тем, по словам имплантолога и главного врача клиники «Дентокэр» Сергея Панова, обязав нанимать в штат рентгенолога, Минздрав лишь обрек стоматологии на дополнительные расходы.

«Эти приказы немного странные, поскольку нанимать специально рентгенолога для аппарата нецелесообразно. Это напрасная трата, потому что любой дипломированный стоматолог еще во время обучения проходит рентгенологию и иногда даже лучше, чем рентгенолог, разбирается в конкретном случаях своих клиентов»,— заявил медик «Газете.Ru».

«Зачем нанимать дублера, платить ему деньги? Это просто неоправданные траты», — добавил Панов.

Что же касается оснащения, то у стоматологий и без указа Минздрава была возможность пользоваться дорогостоящими приборами диагностики, заметил Садовский. «Стоматологии просто заключали договоры с медорганизациями, которые оказывают услуги по составлению протоколов результатов лучевого обследования», — уточнил он.

В таком случае специалисты рентгенологи дистанционно описывают результаты лучевой диагностики. Соответственно, стоматологические клиники могут не брать к себе в штат врача-рентгенолога, если у них нет соответствующего кабинета, пояснил специалист.

Панов в свою очередь уточнил, что большинство стоматологий и так используют радиовизиографы, которые хоть и отличаются от тех, что приняты новым ГОСТом, но все же не менее эффективны.

Другой главный врач одной из московских клиник, который решил сохранить анонимность, отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что в связи с вступлением в силу приказов Минздрава больше половины стоматологий скорее всего закроется, а пациенты будут платить втридорога из-за необходимости расшифровки рентгенологических исследований.

«Чтобы поставить ортопантомограф, нужно 8-12 кв.м дополнительных. К тому же он стоит €15-20 тыс. Все эти клиники, где нет подобного оборудования, могут попасть под закрытие. Нам не объяснили, для чего нужны в каждой клинике рентгенологи, такого нет ни в одной стране мира. Такое просто невозможно, у нас нет такого количество рентгенологов, чисто физически. Кроме того, каждая интерпретация подобного специалиста будет стоить дополнительно для клиентов», — заключил собеседник издания.

По данным клиники «Ардент», в России насчитывается около 28 тыс. коммерческих стоматологических клиник, из них около 3,3 тыс. действует в Москве, более тысячи — в Санкт-Петербурге, писала газета «Коммерсант».