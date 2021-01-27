«Делаем все возможное, чтобы поездки на метро оставались безопасными»

Всего же исследователи проанализировали 16 метрополитенов практически на всех континентах: в Пекине, Сеуле, Берлине, Париже, Лондоне, Мадриде, Гонконге и многих других.

От России же участие в исследовании принимал Московский метрополитен.

Выяснилось, что лишь в московской «подземке» — единственной из всех исследуемых — дезинфицировали тоннели.

Тотальная дезинфекция

Именно в метрополитене российской столицы обработку пассажирских зон проводили чаще, чем где бы то ни было. Конкурировать в этом вопросе с российской столицей могут только Пекин, Гонконг и Сингапур, свидетельствуют результаты исследования.

Как уже сообщалось ранее, ежедневно в процессе дезинфицирования пассажирских зон московской «подземки» задействованы свыше двух тысяч сотрудников.

Особое внимание при дезинфекции уделяют ручкам входных дверей, терминалам для оплаты банковскими картами, турникетам и поручням эскалаторов. Автоматы по продаже билетов, к примеру, дезинфицируют каждые 1,5-2 часа. Для сравнения: в Тайбэе поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, обрабатываются каждые четыре часа, а в Нью-Йорке — только дважды в день.

Более того, только в Москве и Лиссабоне работники подземки регулярно сдают тесты на коронавирус.

«Дезинфекция поверхностей в общественных местах — это значительный вклад в сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Однако, коронавирус, как и любое другое инфекционное заболевание, может передаваться воздушно-капельным путем. Поэтому в общественных местах необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим. Массовое ношение масок и перчаток снижает риск заражения коронавирусной инфекцией в десятки раз», - отметил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Лучшие практики: российская столица в лидерах

Кроме того, в представленном исследовании были проанализированы лучшие практики, показавшие свою эффективность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа на транспорте.

В отличие от Москвы, где было принято решение поддерживать нормальный режим работы, большинство метрополитенов сократило парность движения.

Так, например, в Мадриде и Париже поезда следовали с увеличенными интервалами. Кроме Москвы и Сингапура, меньшее количество поездов выходило на линию в течение дня. В ряде случаев также было изменено время работы метро, и даже закрыты некоторые станции или целые линии, как в Берлине, Нью-Йорке или Лондоне.

Кроме того, далеко не во всех метрополитенах были установлены санитайзеры, и только в четырех «подземках», включая Москву, они были установлены на всей инфраструктуре.

Также лишь в четырех из 16 метрополитенов, включая Москву, было принято решение перевести на удаленную работу сотрудников, находящихся в зоне риска по возрасту или по медицинским показаниям. Такие же меры приняли только в Лондоне, Барселоне и Сан-Паулу.

Штрафы: в Москве самые низкие

Примечательно, что менее чем в половине метрополитенов в самом начале пандемии маски и перчатки раздавали бесплатно, а в трети метрополитенов не было возможности даже купить средства индивидуальной защиты в кассах или автоматах. Например, в Лондоне, Сингапуре и Гонконге такой опции не было. В московском метро можно купить маску и перчатки на любой станции.

При этом пользование транспортом без масок и перчаток было запрещено везде.

Исследование свидетельствует, что штрафы за отказ от ношения маски в общественном транспорте были и на самом деле введены повсеместны, но в Москве и Пекине он был самым низким – около $70 против $1000 в Нью-Йорке.

Хорошо известно, что многие метрополитены организовали кампании по возмещению неиспользованных во время карантина поездок или билетов, но, согласно данным исследования, лишь в российской столице это можно было сделать в течение неограниченного времени и только в Москве восстановить неиспользованные поездки можно было через мобильное приложение.

Рекомендации экспертов

Также эксперты составили свои рекомендации для операторов общественного транспорта о работе во время пандемии.

Ключевой совет здесь — стимулирование пассажиров избегать поездок непосредственно в час пик.

Например, в Москве уже несколько месяцев идёт проект «Время ранних», благодаря которому пассажиры во внепиковые часы могут проехать на метро в два раза дешевле. В утренний час пик в поездах Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий стало значительно свободнее: так, почти 4 тыс. человек уже выбрали другое время для своих поездок.

Проект подобного рода в России был реализован первым именно в столичном метрополитене.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поездки москвичей оставались безопасными и рады высокой оценке экспертного сообщества», — прокомментировали результаты исследования в Московском метро. Там также напомнили, что ранее эффективность работы столичной «подземки» уже высоко оценили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), признав меры по противодействию коронавирусу одними из лучших.

«Московское метро работает в любых условиях»

Московский метрополитен в период пандемии доказал, что может работать в любых условиях, подчеркнул начальник московского метрополитена Виктор Козловский.

«Плюс в том, что мы в очередной раз доказали, что метрополитен может работать в любых условиях. Ведь посмотрите – метро работает сейчас в том же графике, что и до пандемии. Мы не сократили выпуск, не снизили парность – как сделали в других странах», - цитирует его РИА «Новости».

«Вообще мы недавно вспоминали, как метро регулярно проходит серьезные испытания – то чемпионат мира по футболу, теперь вот пандемия, но работает как часы. Мы извлекаем уроки и работаем все лучше и лучше», - добавил Козловский.

Опросы москвичей свидетельствуют, что начальник московского метро во многом прав.

Они довольны своим метрополитеном больше, чем пассажиры в Лондоне, Париже, Мадриде, Берлине и других мегаполисах. Так, в мире московское метро заняло третье место по удовлетворенности пассажиров.

Эти данные подсчитала независимая международная ассоциация CoMET — опросы показали, что более 75% пассажиров рекомендовали бы мосметро как лучший способ поездок по городу. Второе место занял Стамбул, а первое — Дубай.

Ещё москвичи в 2 раза чаще готовы рекомендовать свое метро, чем, например, пассажиры лондонской подземки — 67% в Москве против 27% у лондонского тьюба.