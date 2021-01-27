«Доктор смерть»: как итальянец убивал больных ковидом

В итальянском городе Монтикьяри (область Ломбардия) арестовали 47-летнего начальника отделения скорой помощи одной из местных больниц Карло Моску – его подозревают в убийстве тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает газета La Repubblica.

На врача, которого местные СМИ уже прозвали «Доктором Смерть», правоохранители обратили внимание после анонимной записки — ее прислали в их отделение. В ней говорилось, что доктор Моска сошел с ума и убивает больных, чтобы решить проблему с переполненностью госпиталя.

Позже коллеги подозреваемого рассказали полиции, что некоторые пациенты умирали сразу после поступления в больницу. Ухудшение их состояния было настолько стремительным, что у врачей начали возникать подозрения. Кроме того, зачастую медик просил оставлять его наедине с пациентами, а также предоставлять ему сильнодействующие лекарства.

Полиции уже удалось доказать причастность Моска к смерти двух пенсионеров — 61-летней Натале Басси и 80-летнего Анджело Палетти. После вскрытия тел умерших выяснилось, что им была введена смертельная доза пропофола (снотворное средство, которое при неверной дозировки может вызвать удушье, — «Газета.Ru»). Данный препарат не был прописан врачами в их медкартах.

Полиция устанавливает причастность врача еще к четырем смертям в больнице. При этом в прокуратуре сообщили, что к ним обратились уже десятки родственников пациентов, умерших в больнице Монтикьяри – все они запрашивают дополнительную информацию о смерти членов их семей.

Между тем медсестры, работавшие с Моской, заявили полиции, что врач мог сойти с ума из-за высокой нагрузки в условиях пандемии – по их словам, весной он в течение двух месяцев практически не выходил из больницы. Тем не менее в правоохранительных органах убеждены: Моска был в здравом уме.

Также медика обвинили в фальсификации медицинских карт пациентов. По данным правоохранителей, он специально редактировал клинические данные так, чтобы смерть больных не вызывала подозрений.

Вместе с тем полицейские обнаружили сообщения, которые врач писал медсестрам в одном из мессенджеров. Мужчина просил их согласовать с ним версию произошедшего, которую они будут озвучивать в суде, на что девушки ответили отказом.

В то же время некоторые коллеги Моски пытаются найти оправдание поступкам медика. Они написали обращение к местным СМИ, в котором сообщили, что подозреваемый, вероятно, не хотел мучительной смерти для пациентов – он делал так, чтобы они умирали во сне. «К тому же, мы уверены, что он использовал эти лекарства только для пациентов, которым оставалось жить не более часа. Своя смерть для них была бы намного тяжелее», — говорится в заявлении.

Другие коллеги и вовсе отрицают причастность Моски к смертям пациентов. По их словам, многие научные исследования показали, что через девять дней после появления первых симптомов COVID-19 действительно часто наблюдается внезапное и быстрое ухудшение состояния, приводящее к летальному исходу.

Сам Моска также отрицает обвинения в свой адрес и не признает, что использовал сильнодействующие препараты. Первое заседание суда по данному делу назначено на утро 29 января.

Похожая история произошла ранее в городе Эссен в Германии. Там в ноябре полиция арестовала 44-летнего врача местной клиники – его обвинили в убийстве двух пациентов.

Предположительно, преступления были совершены 13 и 17 ноября — доктор ввел больным смертельную дозу лекарства, после чего пациенты скончались.

Официально личности жертв не раскрываются, но немецкие журналисты выяснили, что речь идет о мужчинах 47 и 50 лет. Оба они болели COVID-19 и находились в критическом состоянии.

Сейчас врач помещен под стражу. На судебном заседании он признал лишь один эпизод с введением летальной дозы лекарства. В свое оправдание медик заявил, что хотел прекратить страдания пациента и избавить от мучений его родственников.