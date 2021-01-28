«Ничем не помочь»: шизофрения повышает риск смерти от коронавируса

Ученые академического медицинского центра при Нью-Йоркском университете обнаружили связь между шизофренией и увеличением риска смерти от коронавируса. Согласно предварительным данным, пациенты с психическим заболеванием умирают примерно в 2,7 раза чаще, чем ментально здоровые люди. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Основанием для указанных выводов послужили медицинские записи 7 348 пациентов из Нью-Йорка, зараженных коронавирусом. Из них 75 человек страдали шизофренией, 564 — аффективными расстройствами, еще 360 — тревожными. 864 пациента умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.

«После уточнения результатов в отношении дополнительных медицинских факторов риска, возраста, пола и расы, стала очевидна связь между диагнозом «шизофрения» и увеличением риска летального исхода», — сообщили ученые.

По их подсчетам, у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. При этом другие тревожные расстройства такой взаимосвязи не показали.

В дальнейшем вопрос связи шизофрении и смертности от коронавируса требует дополнительных исследований, отмечают американские медики. С этой точкой зрения согласны и российские специалисты — они напоминают, что сама по себе шизофрения, ее возникновение и лечение пока во многом остаются загадкой для ученых.

«Шизофрения — это хроническое заболевание, которое в основном заложено генетической предрасположенностью. Первые симптомы проявляются в пубертатный период или после 22-24 лет. Это зависит от количества заложенной генетической информации. Есть данные о том, что данное заболевание затрагивает функции мозга. У таких пациентов меньше уровень серого вещества и мозгового вещества, что зачастую приводит к агрессивному поведению», — рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Инна Попова.

При этом есть ряд симптомов — галлюцинации, бред, нарушения работы опорно-двигательного аппарата и расстройства памяти —, которые помогают врачам быстро диагностировать шизофрению. Однако иногда болезнь может быть скрыта, и единственные критерии, по которым ее можно отследить — это снижение умственной активности и социопатия.

«Что касается коронавируса, то тут может быть несколько причин, почему именно у людей с шизофренией есть повышенный риск умереть. Во-первых, они могут не заметить ковид, поскольку на фоне шизофрении симптомы покажутся им незначительными. Во-вторых, есть тенденция, когда многие люди с подобной патологией злоупотребляют алкоголем, никотином и наркотиками. Это может привести к тяжелому течению коронавируса», — пояснила Попова.

По словам специалиста, пораженный психотической болезнью мозг может не справиться с инфицированием коронавирусом, который пагубно влияет на нервную систему и клетки мозга.

Более того, страдающие шизофренией люди находятся в группе риска по коронавирусу, так как страдают нарушением обменных процессов и большим количеством сопутствующих заболеваний, включая хронические заболевания сердца, легких, почек, а также сахарный диабет и астму.

«Это люди, у которых в большинстве случаев уже есть какая-то вирусная инфекция хронически существующая. И в тот момент, когда к ней добавляется еще и коронавирус, организм уже не находит сил сопротивляться такой массивной атаке», — сообщил «Газете.Ru» врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Факторов, которые могут привести к смерти, в организме страдающих шизофренией возникает множество, отметил психотерапевт. В частности, у них может оказаться нарушена терморегуляция, что при сильном повышении температуры просто убивает организм.

«Таких людей тяжелее убедить носить маски и перчатки, а также соблюдать другие профилактики заболевания. Более того, человек может впасть в состояние обездвиженности и никак не помочь самому себе справиться с атакой вируса», — подчеркнул специалист.

В августе 2020 года исследователи из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии заявляли о том, что люди с подтвержденными психиатрическими диагнозами чаще и тяжелее болеют COVID-19. Исследование было опубликовано на сайте препринтов medRxiv.

Как объяснял тогда и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин, такое явление можно объяснить через молекулярные механизмы.

«Так, например, при психотических расстройствах может изменяться уровень определенных гормонов, что приводит к подавлению клеточного и гуморального иммунного ответов на инфекцию, а следовательно, повышению риска инфицирования SARS-CoV-2 или любым другим вирусом. Кроме того, нарушение цитокинового баланса также может вносить вклад в более тяжелое протекание заболевания», — рассказывал эксперт «Известиям».