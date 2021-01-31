Замуж за $20 тыс.: кого пандемия заставила оформить фиктивный брак

В период пандемии коронавируса распространенным способом задержаться за рубежом без риска быть отправленным на родину первым же вывозным рейсом стали фиктивные браки. Как объяснили «Газете.Ru» россиянки, воспользовавшиеся возможностью, такое решение может спасти тех, чья виза уже подходит к концу, а желание остаться в другой стране только растет.

«Прошлой зимой я уехала в Индию на зимовку и не захотела возвращаться. Когда же началась пандемия, индийцы начали проявлять много расизма: нас, белых людей, буквально палкам гоняли по улицам — мол, это мы коронавирус им привезли.

Я уже тогда поняла, что нужно будет что-то сделать, чтобы завоевать их доверие, стать одной из них. А потом власти приостановили действие выданных виз, и я решила действовать — выходить замуж», — рассказала «Газете.Ru» Екатерина (имя изменено по просьбе спикера).

Помочь девушке согласился ее друг, гражданин Индии. Самой Екатерине финальные шаги к «замужеству», при этом, дались нелегко.

«Мы хорошо друг друга знали и, можно сказать, в некотором смысле и любили. Поэтому чисто психологически убеждала себя, что мы создаем такую духовную семью — и все получилось. Теперь у меня намного больше свободы и в самой Индии, и в передвижениях, и в восприятии местных жителей. И я не боюсь закрытых границ. Теперь я всегда могу вернуться домой — и в Россию, и в Индию», — объяснила россиянка.

Выбрать в фиктивные супруги того, с кем будет как минимум приятно общаться, решила и россиянка Евгения, которая за время карантина решила остаться в Японии. Как объяснила девушка «Газете.Ru», она изначально знала законы страны, которые буквально вынуждают встречаться с новоиспеченным супругом каждые три месяца даже после того, как все документы уже оформлены.

«Для того, чтобы сыграть свадьбу и остаться жить в Японии у российской невесты или жениха уже должна быть виза, позволяющая находиться здесь. Желательно долгосрочная, так как ее возможно сменить на супружескую, не покидая страну. Однако договориться с сотрудниками иммиграционной службы можно и с обычной туристической визой, главное — желание. А регистрация уже проводится в районном управлении по предполагаемому месту жительства будущих супругов за пять минут», — рассказала Евгения.

По ее словам, на выходе молодожены получают документ о заключении брака, который действует всего три месяца, после чего нужно обращаться за новым экземпляром во все то же районное управление. «Исходя из этого, терять связь с псевдосупругом никак нельзя», — заключила Евгения.

Ошибившись в выборе партнера по фиктивному браку можно вовсе лишиться возможности остаться в стране, предупреждает Татьяна, прожившая несколько месяцев в Греции в поисках жениха. Когда ее виза подходила к концу, она начала действовать решительно.

«Подвернулся молодой человек, которому срочно требовались деньги. Ему очень даже подходило взять меня в жены и получить немалое вознаграждение. Сумма была назначена вместе с датой нашей свадьбы. Однако ровно накануне мой будущий супруг позвонил мне и заявил «я не могу». Никакие уговоры не помогли, чем и закончилась моя история фиктивного брака с иностранцем. Пришлось вернуться в Россию», — поделилась своей историей с «Газетой.Ru» россиянка.

С первого раза удачно вступить в фиктивный брак не вышло и у Дарьи, которой захотелось продлить свое проживание в Америке – внезапно оказавшись там в период локдауна, россиянка твердо решила, что ей нужно искать пути решения вопроса с документами.

«Когда я в первый раз пыталась организовать такой брак, чтобы остаться в Америке, заплатила вперед три тысячи долларов, а человек просто исчез. При этом еще мама давила – постоянно говорила, что такие браки заключать нельзя, лучше уж жить и притворяться с кем-то, чем деньги за это платить. Но в итоге все срослось – у меня получилось договориться с сыном хозяйки дома, в котором я живу. Мы поженились за 20 тыс. долларов, которые я отдала ему сразу после церемонии. Посмотрим, что из этого выйдет», — рассказала Дарья.

Как объяснила девушка «Газете.Ru», самым сложным моментом для всех молодоженов становится этап проверки брака.

«Специальная полиция следит за соблюдением правил очень строго. Они имеют право поднять любые документы человека через всевозможные спецслужбы, могут даже войти в соцсети с твоего аккаунта, проверить переписки – даже те, что были удалены еще полгода назад. Потом вам назначают собеседование, на котором нужно ответить на самые разные вопросы, вплоть до цвета постельного белья и зубных щеток. Если все хорошо, то можно получить вид на жительство, а через десять лет и вовсе подать документы на получение гражданства», — рассказала Дарья.

Если полиции все же удается доказать фиктивность брака, паре придется заплатить штраф в 500 тыс. долларов и провести три года в тюрьме.

«Далеко не каждый на такое решается, особенно учитывая тот факт, что американцы очень боязливый народ», — заключила россиянка.

А вот в Австралии находятся даже те, кто не боится внушительных штрафов и помогает перебираться многим желающим.

«Моя знакомая за время пандемии успела помочь таким образом перебраться в Австралию на постоянной основе трем мужчинам из России. За одного вышла замуж сама, других отдала подругам. Все они платили около 40 тыс. долларов за содействие, а также отдельно оплачивали весь пакет документов, который обходился в дополнительные еще 20 тыс. На эти деньги они спокойно живут и ничего не боятся», — заявила «Газете.Ru» Мария, которая уже несколько лет живет в Австралии.

За подобную деятельность в России в октябре 2020 были задержаны семь человек в возрасте от 28 до 66 лет, в основном уроженцы среднеазиатских стран.

«Организаторы нелегальной миграции делали подложные документы, а также организовывали фиктивные браки иностранцев с гражданами России, после чего отправляли эти данные в миграционные органы. В общей сложности они незаконно легализовали более 500 иностранных граждан», — сообщали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей, четверо под подпиской о невыезде.