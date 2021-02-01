Аномалии и снег: регионы России столкнутся с необычным холодом

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о погодных аномалиях, которые ждут северную и центральную части европейской территории России. Его слова передает РИА «Новости».

Теплее обычного будет на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Кроме того, аномалии ждут Урал, юг Западной Сибири и Красноярского края. Магаданская область и Чукотка также столкнутся с необычным потеплением.

Полуостров Таймыр, как и северные районы Красноярского края и Якутии, встретится с похолоданием. Аномальный мороз ожидается на юге Хабаровского края и острове Сахалин.

«Во всех остальных регионах температурный режим около нормы», — добавил Вильфанд.

По словам синоптика, в некоторых регионах Центрального федерального округа ожидается избыток осадков. Много снега будет в Поволжье и под Ростовом-на-Дону, на Кубани и Ставрополье, на Чукотке и Камчатке.

А вот на русском Севере и других северных областях РФ осадков должно выпасть меньше многолетней нормы, отмечает Гидрометцентр.

В европейской части России к концу первой недели февраля ночью столбики термометров опустятся ниже -15°C, а днем будет порядка -10°C. «Ожидается комфортная зимняя погода. Снега много даже на московских станциях. Температура в первой половине недели будет от -2…-6°C», — добавил Вильфанд.

В целом температура в Москве, под Новгородом и Санкт-Петербургом будет ниже нормы на 3°C. Существенных осадков не ожидается. А вот на самом юге страны, в Крыму и Причерноморье, будет +15°C.

О том, что в феврале россиян ждет аномально теплая погода, говорила ранее «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, республике Коми, Красноярском крае и на Чукотке не ожидается сильных морозов. А вот в Хабаровском крае и Приморье, а также на Сахалине, скорее всего, будет холоднее, чем обычно.

Много снега, добавила Паршина, должно выпасть в европейской части России, особенно — на северо-западе, в центре страны и Поволжье. Кроме того, снегопады ожидаются в сибирских регионах, считали еще тогда в Гидрометцентре.

31 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что весна в Москву и в другие регионы центральной части европейской России придет в конце марта.

«Весна в понимании метеорологов — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта. Северный у нас климат», — объяснил синоптик.

Он спрогнозировал, что февраль начнется с гололедицы. В дальнейшем же жителей Центральной России ждет возвращение полноценной зимы с соответствующими осадками и температурой, добавил специалист.

«Температура воздуха в регионах средней полосы и юга европейской части России пока останется выше нормы, но период масштабных аномальных январских оттепелей завершается», — подытожил Леус.

Текущая зима примечательна большим количеством погодных аномалий. Хотя «жары» прошлой зимы метеорологические условия в стране пока не достигли (и вряд ли достигнут), повсеместно фиксируются необычно сильные заморозки и потепления.