Сотрудники СКР задержали в Ингушетии членов «Имарат Кавказ»*

Сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СК России задержали в Ингушетии троих пособников исламистской террористической организации «Имарат Кавказ» (решением Верховного суда запрещена на территории РФ).

Курейшу Джандигову, Исламу Жандигову и Адаму Хашиеву следователи предъявили обвинения по ч. 2 ст. 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

Таким образом, согласно ст. 17 УК РФ, каждому из троих фигурантов, если суд признает их виновными, грозит до 35 лет лишения свободы по совокупности преступлений.

«По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов оказали содействие находящимся в розыске участникам «Имарат Кавказ», подыскав им для тайного проживания жилище, обеспечив разведку местности и безопасное перемещение по республике, перевозку оружия и снабжение продуктами питания», — говорится в комментарии следствия.

Один из задержанных показал правоохранителям схрон огнестрельного оружия и боеприпасов, также в нем силовики обнаружили самодельное взрывное устройство.

Расследование уголовного дела проводится во взаимодействии с ФСБ России и республиканским Управлением ФСБ России.

Об образовании «Имарат Кавказ» было объявлено в октябре 2007 года лидером непризнанного образования Чеченская Республика Ичкерия Доку Умаровым. Вскоре она была преобразована в «Вилайят Нохчийчо».

Фактически «Имарат» не контролировал территории, на которые претендовал, а представлял собой сепаратистско-террористическое радикально-исламистское подполье, охватывающее Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, а также вооружённые отряды, действующие в горно-лесистых районах этих республик.

После начала оттока радикальных исламистов в Сирию в 2011—2012 годах, «Имарат Кавказ» стал терять свои позиции. В сентябре 2013 году был ликвидирован Умаров, после чего нового амира не было в течение полугода.

С конца 2014 года началась массовая присяга оставшихся на Кавказе боевиков «Исламскому государству» (международная исламистская суннитская террористическая организация, запрещена в России).

В 2015 году российские правоохранители ликвидировали последних руководителей «Имарата» — Алиасхаба Кебекова и Магомеда Сулейманова, после чего денное объединение боевиков фактически прекратило своё существование.

Неделю назад ФСБ вместе с Росгвардией пресекли деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, операция по задержанию террористов прошла в Калужской области.

По данным силовиков, участники террористического подполья «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», намеревались разрушить «институты светского общества» и свергнуть действующую власть.

Задержанные вели пропаганду среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман, добавили в ФСБ.

По местам жительства террористов сотрудники ФСБ провели обыски. Были найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации, а также пропагандистские материалы. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело.

В прошлом месяце в Чечне силовики уничтожили шестерых находившихся в федеральном розыске боевиков. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В спецоперации участвовали бойцы полка специального назначения МВД им. Ахмата-Хаджи Кадырова — она прошла на окраине селения Катар-юрт, расположенного в 42 км от Грозного.

Кадыров рассказал, что ликвидацию террористов тщательно спланировали, так как ранее бандитам дважды удавалось уйти от правоохранителей. Личности некоторых боевиков уже установлены.

«Все шестеро членов банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базуркаев Иса, Даршаев», — написал он.

Об успешном завершении спецоперации глава региона доложил президенту РФ Владимиру Путину, который поздравил всех организаторов и участников с успехом. Все причастные к операции будут представлены к государственным наградам, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.