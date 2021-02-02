Укололся и пошел: кому достаточно одной дозы вакцины от COVID-19

Одной дозы вакцины, введение которой делят на два этапа, может быть достаточно для некоторых перенесших COVID-19, заявили ученые Медицинской школы Икан при госпитале Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Как установили исследователи, у переболевших COVID-19 уровень антител намного выше, чем после вакцинации, поэтому им может хватить всего одной прививки, чтобы организм выработал максимальный уровень защиты от вируса.

Врач-иммунолог Мария Польнер подтвердила «Газете.Ru», что введение одной дозы вакцины для перенесших коронавирус действительно может войти в практику. «Такое уже существует и при других инфекционных заболевания», — уточнила она. Но, по ее словам, особое внимание в данном случае должно уделяться титру антител, при котором возможно сделать лишь одну прививку.

«Так, например, известно, что при бессимптомном течении титр может быть совсем небольшим. А также он может уменьшаться с течением времени. С каких значений будет достаточно одной вакцины, покажут данные дальнейших клинических исследований»,

— подчеркнула медик.

В свою очередь терапевт Екатерина Яшина уточнила, что прежде чем принять решение о вакцинации, следует сдать тест на антитела, и в случае, если показатель IgG выше 10, иммунитет уже формируется и прививка не нужна.

«Если же уровень антител ниже, то в вакцинации появляется смысл, но вот количество прививок зависит от состава препарата. Однако в любом случае нужно понимать — если вакцинируемый имеет антитела, и ему ставят только один компонент прививки, то 100% гарантии того, что впоследствии он не заболеет, нет. Нужно соблюдать процедуру и рекомендации тех, кто лекарство создал. Это же не зря делается», — заключила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Согласно же позиции Минздрава, переболевшим коронавирусной инфекцией не надо вакцинироваться в течение шести месяцев, так как точная реакция организма в таком случае медикам еще неизвестна, заметила в разговоре с «Газетой.Ru» терапевт-пульмонолог Марина Казакова.

Так, исследователи Медицинской школы Икан обратили внимание, что переболевшие хуже воспринимают препарат, чем неинфицированные. При этом ранее один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V» Вадим Тарасов также советовал тем, кто имеет антитела, не делать прививку от коронавируса из-за риска возникновения серьезной реакции иммунного ответа.

Врач-терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев рассказал «Газете.Ru», что опасность при вакцинации может поджидать тех, кто переболел тяжелой формой коронавируса. «Потому что чем сильнее человек болеет, тем больше антител у него вырабатывается. Поэтому если у человека уже сильный иммунитет, и мы его еще стимулируем с помощью вакцины, то, конечно, есть риск, что организм отреагирует не лучшим образом», — пояснил он.

Медик также сообщил, что существуют болезни, при вакцинации от которых медики сначала спрашивают пациентов, есть ли у них антитела. «Так происходит, например, при ветряной оспе. Также, как правило, интересуются у женщин, планирующих беременность», — сказал он.

Между тем врач общей практики Максим Юдичев отметил в беседе с «Газетой.Ru», что главными последствиями вакцинации в этом случае могут стать аутоиммунные нарушения.

«В частности, это могут быть цитокиновый шторм (гиперреакция иммунной системы) и воспалительный синдром», — уточнил эксперт.

Он пояснил, что цитокины — это молекулы, которые вырабатываются лимфоцитами. Они играют важную роль в работе иммунной системы.

«Но при неправильной реакции организма эти молекулы начинают неконтролируемо активировать иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Это в свою очередь разрушает ткани сначала только в очаге воспаления, а потом и по всему организму», — сказал специалист.

В то же время Александр Лаврищев отметил, что людям, переболевшим коронавирусом в легкой форме или вообще бессимптомно, бояться вакцинации все же не стоит. «По моему мнению, в их случае дополнительные антитела не вызовут опасной реакции, так как их дозы будет недостаточно», — заключил терапевт.