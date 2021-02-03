«На свой страх и риск»: как устроен черный рынок вакцин от коронавируса

Тысяча долларов или секс за фальшивую вакцину

В Китае задержали злоумышленников, которые продавали физраствор под видом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным СМИ, преступной деятельностью занимались более 80 человек. С сентября 2020 года они продавали шприцы обычным физраствором под видом вакцины по высокой цене в Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.

Еще около трех тысяч доз препарата были подготовлены к продаже — правоохранители успели их конфисковать. Как предполагают источники газеты Global Times, впоследствии фальсификат планировали продавать за рубеж.

Ранее в США также был арестован мошенник, продававший в сети вакцину от ковида собственного производства, сообщало новостное агентство Vice. По словам самого задержанного — 55-летнего Джонни Стайна из города Редмонд – на своем предприятии North Coast Biologics он за полдня разработал препарат от коронавируса, благодаря которому у него, как утверждает сам Стайн, появились антитела к вирусу. Мужчина предлагал купить свою разработку за $1000 (76 тыс. рублей) за дозу.

И покупатели действительно нашлись. Правда, по данным полиции, один из них сразу после вакцинации попал в больницу с коронавирусом. В августе 2020 года Стайна задержали в штате Айдахо при контрольной закупке вакцины. Как позже выяснилось из его переписок с потенциальными клиентами, некоторым из них мужчина предлагал отдать препарат за секс.

МВД России пока не фиксировало случаев продажи фальшивых вакцин от коронавируса, сообщали в конце января в пресс-центре ведомства. Попасться на уловку мошенников можно только на подпольных онлайн-рынках в интернете, предупреждала ранее международная компания Check Point, разрабатывающая решения в сфере кибербезопасности. В январе 2021 года она зафиксировала более 340 объявлений о продаже фальшивых вакцин от коронавируса в сети. В качестве оплаты за лекарство мошенники просят от $250 до $1000, оплата принимается в биткоинах, передает CNBC.

Как показал эксперимент компании, злоумышленники, размещающие объявления, связываются с потенциальными клиентами через мессенджер Telegram и обозначают свою цену. После перевода указанной суммы аккаунты удаляются без дальнейшей обратной связи. Никаких препаратов покупатели при этом не получают.

Как вакцину провозят в чемоданах, карманах и контейнерах

Организовать поставки зарубежных вакцин для распространения на территории России довольно непросто из-за жесткого регламента, пояснили «Газете.Ru» в компании COREX Logistics, которая занимается доставкой препаратов со сложной логистикой в регионы РФ. В первую очередь нужна регистрация препарата — компания должна предоставить необходимые документы и внести информацию о препарате в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора.

«После этого вакцина поставляется в частные клиники, где на законном основании впоследствии происходит коммерческая вакцинация. Механизм абсолютно открытый», — объяснил директор по качеству COREX Logistics Виталий Шахназаров.

На сегодняшний день ни одна иностранная вакцина пока не получила регистрации на территории России. Однако китайские специалисты, которые работают совместно с российскими учеными, близки к этому, рассказал Шахназаров: «Препарат планируют впоследствии производить на нашей территории — разработка будет китайская, а вся технологическая линия будет уже российская. Теоретически, обещали к февралю-марту закрыть регистрацию первой китайской вакцины, но это пока не проверенная информация».

В случае с физическими лицами дело обстоит иначе.

Так, по словам директора по качеству COREX Logistics, для личного потребления ввоз медикаментов на территорию России практически не ограничен — исключение составляют только запрещенные препараты. Поэтому теоретически любой гражданин может вылететь, например, в Китай, купить там вакцину, если она допущена к коммерческому обороту, положить в специальный контейнер и употребить ее уже в РФ.

«Любой человек, выехавший за рубеж, может что-то купить и привезти в чемодане, в кармане, в контейнере. Однако для начала нужно найти врача, который эту вакцину потом введет — врачебные риски тут слишком велики, так как вся ответственность за любые негативные проявления после вакцинации лежит полностью на медике. Ни одна вакцина не допускает самостоятельного введения, они все должны проводиться через врачебный контроль. Вероятность договориться с врачом в любом случае есть, но это уже выносится в сферу личных взаимоотношений», — уточнил эксперт.

Играть на черном рынке вакцин сейчас абсурдно, считает глава евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек» Валентина Бучнева,

«Темпы производства вакцины высокие, большой процент населения, входящий в категории риска, уже привит. Кроме того, прививка проводится бесплатно в государственных медицинских учреждениях. В коммерческих структурах вакцина также ставится бесплатно: оплатить могут потребовать только услуги прививочного кабинета», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Осложняют организацию нелегальных поставок условия хранения и транспортировки вакцин: «Следует учитывать, что вакцины зарубежного производства также требуют особого температурного режима и подлежат размораживанию только один раз непосредственно перед введением».

«В лучшем случае контрафакт, в худшем — имитация препарата»

Тем не менее нелегальные каналы для продажи есть — найти их можно в даркнете, рассказал представитель COREX Logistics.

«Данными услугами пользовались и раньше, когда дело касалось каких-то редких или очень дорогих препаратов. Это все осуществляется полулегально, и об официальном ввозе тут речи не идет. Препараты заказывают на свой страх и риск, так как никаких гарантий того, что это реальная вакцина, а не физраствор или еще что-то похуже, вам никто не даст», — отметил Виталий Шахназаров.

На сегодняшний день все зарегистрированные вакцины могут поставляться исключительно на межгосударственной основе, по госконтрактам. Официально об этом уже заявляли такие фармацевтические компании, как Pfizer и AstraZeneca, занимающиеся производством вакцин за рубежом.

«Китай с этим пока официально не выходил, но тем не менее, коммерческих поставок их вакцины на рынке также пока нет. Все, что сейчас можно купить из рук в руки, это в лучшем случае ворованный контрафакт, а в худшем — имитация препарата. Я бы рекомендовал использовать только официальные каналы вакцинации, чтобы избежать трагических последствий», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Опасаться серьезных последствий стоит и самим мошенникам, которые решат заниматься организацией черного рынка вакцин в России. По словам юристов, за оборот фальсифицированной вакцины — ее подделку, продажу населению путем обмана — предусмотрена уголовная ответственность по статьям 159 «Мошенничество» и 238.1 Уголовного кодекса УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий».

«В зависимости от наличия соучастников, размера похищенных денежных средств, иных обстоятельств произошедшего события преступникам будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — пояснил «Газете.Ru» юрист Евгений Берсенев.

Если у вас путем обмана похитили деньги, необходимо помимо заявления о возбуждении уголовного дела, также представить в полицию дополнительные доказательства: принтскрины сайтов преступников, электронную переписку с мошенниками, доказательства перевода денег, показания свидетелей и любые иные доказательства, на основе которых следствие сможет установить причастность подозреваемых к совершению преступления.

«Однако стоит помнить, что преступления, связанные с приобретением товаров у мошенников через интернет, расследуются очень сложно, часто органы следствия не могут установить личности преступников. Поэтому не стоит быть слишком доверчивыми, нужно тщательно проверять продавцов — как минимум читайте отзывы о них на разных сайтах», — подчеркнул эксперт.

Юрист, член Общественного совета Росздравнадзора, территориального органа правительства Москвы Юрий Капштык также посоветовал всегда требовать от распространителей вакцины выписку из реестра зарегистрированных в России препаратов.

«Если такой документ вам предоставить не могут, то можно быть уверенным, что препарат — фальшивка. Также стоит обратить внимание на тот факт, что у фармацевтической компании, которая предоставляет вакцину, должна быть лицензия. Для собственной безопасности стоит обращаться только в те клиники, которые официально аккредитованы и занимаются прививками», — рекомендовал он.