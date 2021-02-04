«Самое слабое место»: как коронавирус лишает слуха

Коронавирус может стать причиной потери слуха, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.

«Медики уже знают, что из-за COVID-19 может наступать глухота или слух может страдать — появляются ложные звуки», — рассказал иммунолог.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией, жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какой-либо внешней причины.

Кроме того, исследователи указали на то, что были случаи, когда пациенты с тяжелым течением болезни в дальнейшем полностью теряли слух. В пример они привели 45-летнего мужчину, который проходил лечение в госпитале, в том числе в отделении интенсивной терапии. Через неделю после выздоровления он заметил шум в левом ухе, а позже и полную внезапную потерю слуха. До этого пациент не испытывал трудностей со слухом, утверждают ученые.

В связи с этим британские ученые призвали врачей обращать внимание на изменения слуха у пациентов и своевременно принимать меры, определяя наличие коронавируса и корректируя лечение пациентов.

По словам Жемчугова, нарушение слуха может происходить потому, что SARS-CoV-2 проникает прямиком в мозг. «Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит, то ли это будут легкие, то ли это будет мозг, то ли это будут почки, это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека, чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент», — уточнил иммунолог.

Слова медика подтверждает исследование, опубликованное в октябре 2020 года бразильскими учеными на портале medRxiv. SARS-CoV-2 способен атаковать астроциты — наиболее многочисленные клетки центральной нервной системы (ЦНС), выяснили медики. Это приводит к повреждениям в коре головного мозга — вплоть до атрофии его отдельных областей.

Как пояснила «Газете.Ru» невролог Анна Кудрявцева, SARS-CoV-2 обладает сходством с астроцитами, поэтому мозг не распознает его как чужеродный агент. «Сами по себе астроциты играют в мозге большую роль», — указала врач.

При этом, по ее словам, инфекция атакует не только астроциты, но и все клетки микроглии (важнейшие клетки центральной нервной системы), а также поражает непосредственно нейроны. Кроме того, уменьшается и количество синапсов (мест контакта между двумя нейронами в мозге). Именно поэтому неврологические проявления инфекции сохраняются в течение долгого времени после выздоровления.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев сообщил изданию РБК, что вследствие проникновения коронавируса в мозг нередко развивается неврит — воспалительное заболевание периферических нервов.

«Нарушения слуха связаны непосредственно с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва», — уточнил Пурясев.

Вместе с тем врач-оториноларинголог Наталья Сергеева рассказала «Газете.Ru», что причиной проблем со слухом при коронавирусе может быть воспаление среднего уха. «Коронавирус проникает в конкретные типы клеток легких – они же находятся и на поверхности клеток, выстилающих среднее ухо», — пояснила она и добавила что внезапная потеря слуха наблюдается и при осложнениях после других вирусных инфекций.

Врач общей практики Максим Юдичев уверен, что потеря слуха – лишь временный симптом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.

«Полностью защититься от таких осложнений нельзя, но можно вовремя остановить. Для этого необходимо обращать внимание на начальные симптомы и при малейших подозрениях идти к врачу.

Также можно почаще ходить к остеопатам и массажистам – это поможет держать нервную систему в тонусе. Не стоит забывать и об эмоциональном состоянии, которое также может повлиять на устойчивость наших нервов и мозга», — заключил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».