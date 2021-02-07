«Нужен полный анализ»: что делать после бессимптомного COVID-19

COVID-19, перенесенный бессимптомно, несет скрытую опасность для организма. Спустя некоторое время могут проявиться последствия заболевания, об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Екатерина Яшина.

«Коронавирус, который, попал в организм человека и никак себя не проявил, не опасен для человека. Инфицированный не испытывает сильного ухудшения состояния, воспаления и так далее. Однако, если инфекция проникла, сложно предположить, какие органы она может затронуть — это зависит от особенностей организма и самого вируса», — подчеркивает специалист.

Ранее эксперты рассказали РИА «Новости», что выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно лишь при помощи тестов, однако регулярно сдавать анализы — неэффективно и дорого, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим.

При этом некоторые симптомы мы можем не расценивать как проявление коронавирусной инфекции. Как рассказала «Газете.Ru» пульмонолог Анна Сергеева, многие люди вообще не обращают внимание на внезапную слабость, ломоту в мышцах, головокружение и повышенную утомляемость.

При этом поражение легких может не проявиться у бессимптомных пациентов — по словам Сергеевой, вирус а таких случаях проникает в клетки и сокращает уровень насыщения кислорода в других органах: в сердце, почках, мозге или печени. После того, как иммунитет самостоятельно справится с инфекцией, предугадать, какими могут быть последствия для пострадавших от низкой сатурации органов, сложно.

«То есть человек не заметил, что болел, но в его организме уже могут начать происходить определенные изменения. У многих пациентов проблемы с сердцем после коронавируса — очень важно вспомнить, были ли какие-то странные состояния в период пандемии, сделать тест на антитела и в случае, если они есть даже в минимальной концентрации, пройти обследование», — уточняет пульмонолог.

В декабре 2020 года врач Коити Хирахата из токийской Hirahata Сlinic рассказал, что у пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, могут в дальнейшем развиваться тяжелые последствия заболевания.

«У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающих от последствий. Подавляющее большинство — 80,69% — это молодые люди до 40-50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям», — цитирует его РИА «Новости».

«Кроме того, точно известно, что коронавирус влияет на мужчин гораздо хуже, чем на женщин. Поэтому представителям сильного пола нужно постоянно отслеживать свое состояние. Особенно, если имеются любые проблемы со здоровьем», — считает терапевт Яшина.

В связи с вероятными последствиям, иммунолог Татьяна Королева рассказала «Газете.Ru», как предупредить будущие проблемы в организме. Она подчеркнула, что в первую очередь подозревающим себя в бессимптомном течении коронавируса следует сдать тест на антитела.

Если показатель проявился, а значит, человек столкнулся с вирусом, то следует обратиться к медикам и провести полное обследование. В частности, УЗИ всех органов. Это, поясняет врач, поможет выяснить, были ли затронуты органы при инфицировании.

«Также я советую сдать анализы на уровень витаминов и полный биохимический анализ крови, чтобы по показателям проверить, есть ли отклонения. При этом отмечу, что последствия могут быть и через 5-10 лет, сложно сказать, поскольку точных данных пока нет», — разъясняет она.

Терапевт Екатерина Яшина добавила, что помимо комплексного обследования сразу после перенесенного коронавируса, следует ежегодно посещать врачей — проходить диспансеризацию, и в целом, следить за состоянием здоровья. При малейших отклонениях от нормы, незамедлительно обращаться в больницу.

«Это важно, поскольку все патологии, которые были вызваны поражением после COVID-19, могут как проявить себя сразу, так и через несколько лет. Кроме того, следует наблюдаться у невролога, чтобы исключить неврологические проблемы, в случае, если был затронут мозг», — заключила она.