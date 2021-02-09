Борьба за квартиры: мачеха заказала 8-летнюю падчерицу

В Туве 61-летней местной жительнице предъявили обвинение в покушении на убийство восьмилетней падчерицы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел еще в декабре 2020 года в городе Кызыл. После смерти мужа пенсионерка решила расправиться с его дочерью, чтобы завладеть наследством в виде двух квартир. Женщина нашла исполнителя убийства и пообещала ему награду в размере 180 тыс. рублей. Однако «киллером» оказался сотрудник угрозыска. Вскоре он получил от злоумышленницы 10 тыс. рублей в качестве аванса и адрес остановки, где школьница обычно ждет автобус. После этого пенсионерка передала исполнителю электрошокер, чтобы тот использовал его при расправе.

Через некоторое время полицейский под прикрытием показал пенсионерке постановочную фотографию с мертвой девочкой и передал шапку для подтверждения выполнения «заказа».

«Запланированное убийство малолетней по найму не было доведено до конца по независящим от ее воли обстоятельствам, так как ее преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ и МВД по республике в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении МВД.

Пенсионерку задержали и вскоре отправили в СИЗО — на нее завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Приготовление к совершению убийства малолетнего по найму».

Женщина много лет прожила с отцом девочки — тот работал на местном коммунальном предприятии, пишет газета «КП». Еще восемь лет лет назад он встретил девушку, которая и родила ему дочь. Вскоре их гражданский брак развалился — девочка осталась жить с матерью, однако отец регулярно навещал ее и платил алименты.

В 2020 году мужчина скончался в результате инсульта. Наследником первой очереди оказалась именно дочь, поскольку квартиры, принадлежавшие усопшему, не считались «совместно нажитым имуществом». В итоге заказчице убийства достались только накопления в размере 200 тыс. рублей.

«Тогда она видимо, и удумала. У самой детей нет, вечно девочка ей покоя не давала», — сообщила в разговоре с kp.ru соседка пары.

Между тем в январе 2021 года пенсионерка уже из СИЗО обратилась к уполномоченной по правам человека по республике, чтобы узнать, как продвигается дело о наследстве, из-за которого она решилась «заказать» падчерицу. Об этом «Газете.Ru» рассказала сама омбудсмен Ольга Россова, которая приходила на личный прием к обвиняемой.

«Мы стараемся такие обращения рассматривать в первую очередь и через несколько дней мы подошли туда. При этом женщина не обозначала, в чем суть ее преступления. Ее интересовали имущественные вопросы, поскольку на тот момент в Кызыльском городском суде находились какие-то судебные споры по недвижимости.

Замечательно, что получилось ее поймать, потому что могло быть все, что угодно. Буквально в течении ближайших дней постараемся уточнить, каково психологическое состояние девочки, и окажем ей необходимую помощь. Пока о семье ничего неизвестно», — отмечает она.

В аппарате главы тем временем сообщили, что поручат соцведомствам проверить информацию о семье и условиях, в которых проживает девочка. «Вообще для нас это такая неприятная история», — отметила пресс-секретарь губернатора.