«Вирусы мутируют»: как изменение климата породит новые пандемии

Коронавирус SARS-CoV-2 мог возникнуть из-за глобальных изменений климата, выяснила группа ученых из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment.

За последнее столетие масштабные климатические изменения произошли в провинции Юньнань на юге Китая и граничащих с ней районах Мьянмы и Лаоса. Речь идет о повышении средней температуры и содержания углекислого газа в атмосфере, что повлияло на изменение типа растительности в этих регионах.

«Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах и являются активными переносчиками коронавирусов»,

— говорится в исследовании.

Ученые составили карту растительности за последние 100 лет, используя данные о температуре, осадках и облачности. Также они изучили информацию о растительных предпочтениях летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Выяснилось, что за этот период видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру.

«Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы, перенося с собой свои вирусы», — заявил один из авторов, сотрудник факультета зоологии Кембриджского университета Роберт Бейер. По его словам, это привело к появлению более вредоносных возбудителей заболеваний.

Так, в Юньнань, например, перебралось 40 новых видов летучих мышей, которые могли стать переносчиками многих новых типов коронавирусов. По мнению исследователей, эта область в Юго-Восточной Азии и есть главная зона, где мог возникнуть и SARS-CoV-2.

При этом большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку, подчеркнули авторы. Однако увеличение их количества в конкретном регионе, вызванное изменением климата, повышает вероятность, что там может вновь появиться вирус, опасный для людей.

С этим утверждением согласилась эколог Елена Катаева. «Животные переносят разные виды вирусов. Последние мутируют — и чем больше мутаций, тем выше риск возникновения вирусов. При этом животные из-за изменения климата рождаются чаще — их больше, чем людей, но они быстрее умирают.

%Получается, что с каждым новым поколением животных вирусы мутируют, что быстро в рамках жизни человека, и это реально очень опасно, могут возникнуть и другие вирусы, подобные SARS-CoV-2»,

— пояснила она «Газете.Ru».

В свою очередь младший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Российской Академии Наук Ева-Евдокия Фетисова подчеркнула, что американские ученые «не сделали сенсационное открытие».

«Климатические изменения всегда влияли и будут влиять на экосистемы, и особенно — на фаунистическую составляющую. То, что сейчас происходит с климатом, приводит к изменению миграционных маршрутов животных, сроков миграции, может влиять на размножение и смещать биоритмы», — рассказала специалист «Газете.Ru».

В пример она привела нашествия саранчи в Африку в 2020 году. «Это во многом результат потепления климата, который приводит к активному размножению всех живых организмов – от вирусов до животных», — заметила биолог.

Так, по словам Фетисовой, из-за изменения климата во многих районах, которые раньше считались не энцефалитными, сейчас периодически встречаются клещи с опасным для человека вирусом энцефалитом.

«Следовательно, поскольку климат влияет на размножение, расселение, выживание, то нет ничего удивительного, что некоторые виды увеличивают свою численность, проникают на территории, где их раньше не было, из-за климатических сдвигов. И, разумеется, как следствие, происходит распространение различных вирусов», — заключила она.

Тем не менее эксперт уверена: пандемии — слишком многофакторный процесс, чтобы можно было его объяснять лишь с точки зрения климатических изменений.