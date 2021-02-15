Борьба с ковидом: кабмин будет отчитываться об эффективности вакцин

Федеральное правительство будет проводить оценку эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса COVID-19 — соответствующее поручение по итогам совещания с членами кабмина дал президент страны Владимир Путин.

Правительство обязано предоставить доклад об этом в срок до 15 марта, а затем информировать главу государства по этой теме каждые полгода, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», — указывается в комментарии администрации президента.

Кроме того, Путин указал на необходимость расширения в России научно-практических исследований, направленных на секвенирование геномов циркулирующих в мире вирусов.

Минувшей осенью Путин подписал указ о формировании Межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. В функции нового органа входит оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, а также изучение механизмов возникновения новых заболеваний.

Также комиссия проводит систематический анализ и оценку состояния коллективного иммунитета населения России на основе использования генетической информации и результатов научных исследований.

На плечи комиссии также ложится проверка эффективности вакцин и действенности санитарно-эпидемиологических норм. Помимо этого, в полномочия органа входит организация проведения комплексных научных исследований в целях выработки решений по борьбе и диагностике инфекционных заболеваний.

«Комиссия осуществляет свою деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в области противодействия распространению вирусных инфекций», — говорится в указе.

Рекомендации комиссии будут учитываться при формировании проекта федерального бюджета на каждый финансовый год, а также при рассмотрении проектов нормативных правовых актов в области противодействия пандемиям.

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил URA.RU, что вакцина от коронавируса будет считаться устаревшей, если она не сможет защищать человека от новых появившихся штаммов коронавируса.

При этом он подчеркнул, что в уже существующий препарат можно внести изменения, которые повысят его сопротивляемость штамму COVID-19.

Кроме того, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что новая вакцина будет разработана в течение нескольких дней и для нее не нужно будет организовывать испытания.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. «Британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» — в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм — в 15.

При этом южноафриканские штаммы коронавирусной инфекции тяжелее, чем британские, поражаются антителами. Об этом сообщили французские молекулярные биологи, свое исследование они опубликовали на bioRxiv.

В отчете ученых отмечалось, что антитела переболевших коронавирусом людей нейтрализовали британскую разновидность инфекции так же, как и его классический вид D614G.

«Южноафриканская версия вируса оказалась более проблематичной — значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще», — говорилось в сообщении.