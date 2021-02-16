«Добр и тих»: студенты рассказали о преподавателе-убийце из Сибири

В Новосибирске задержали 22-летнего магистранта психологического факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дениса Миллера. По данным Следственного комитета по региону, он зарезал своего 26-летнего одногруппника Дениса Губарева прямо у ворот университета. Студенты вуза до сих пор не могут поверить в случившееся — по их словам, ранее Миллер никогда не проявлял агрессии.

«Он не был общительным человеком, был слегка депрессивным, но в то же время абсолютно спокойным и бесконфликтным», — рассказал один из учащихся НГТУ «Газете.Ru». По словам другого студента, молодой человек был «очень умным». «Имел свою точку зрения на все, обладал огромным кругозором. Незаурядная личность», — пояснил он.

Денис Миллер хотя и был учащимся только первого курса магистратуры, уже вел занятия у некоторых студентов бакалавриата. «Он был преподавателем у нашей группы по предмету психология. Могу отметить, что общение с ним было достаточно непринужденным и весьма приятным. На парах можно было разобрать какие-то интересующие темы и вопросы. Денис был добр и тих: делал поблажки, иногда даже прощал долги», — сообщил «Газете.Ru» один из студентов задержанного.

«Мы общались как ровесники, без особых ограничивающих рамок в диалоге. Также были люди из нашей группы, которые не воспринимали его всерьез. Но по итогу могу сказать, что Денис вызывал только положительные эмоции»,

— добавил он.

Между тем студенты другой группы, у которой также преподавал Миллер, отметили в беседе с агентством «Вести Новосибирск», что за день до совершения преступления во время занятия он грозился убить Губарева.

«Говорил, что любви нет, а честь и любовь опошлили, рассказывал про историю его друга и девушки, которая ушла к другу», — вспомнил один из учащихся. Миллер также добавил, что на следующей неделе занятия психологии «будет вести новый преподаватель».

По словам студентов, сейчас администрация вуза пытается переложить часть ответственности за случившееся и на них — учащихся обвиняют в том, что они были невнимательны к высказываниям преподавателя и его состоянию.

Вместе с тем Анастасия Тихонюк, которая познакомилась с Денисом Миллером в Tinder, рассказала «Газете.Ru», что магистрант считал себя «вершителем судеб». «Он говорил, что устранял оступившихся наркоманов», — подчеркнула девушка. Она предоставила сообщения Миллера, в которых он называет себя «палачом».

«Действую по одной схеме: есть предположим, группа молодых (или не очень) людей, которые любят наркотики и кому-то перешли дорогу. Этот «кто-то» обращается к моему начальству, начальство звонит мне — наркоманов больше нет, у моего начальства кэш-кэш-лайф-ин-да-трэш, у меня – дзен», — писал магистрант знакомой.

Тихонюк подчеркнула, что в анкете Tinder Миллер описывал себя как «морального урода, потребителя и травмирующего абьюзера».

Молодой человек активно вел свою страницу во «Вконтакте». В постах он размышлял о смысле жизни, сущности лжи и горькой правде. «Если спросите меня — в моей жизни смысла нет», — заключал он в своих текстах, ко многим из которых прикреплена мрачная музыка. Кроме того, судя по сообществам, в которых состоит Денис Миллер, он увлекался аниме и видеоиграми.

В последнем посте Миллер признается в том, что убил «одногруппника-крысу». Он объясняет, что Губарев увел его девушку, но это было лишь «второстепенной причиной» расправы. «Меня невероятно взбесила его позиция в духе «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь» — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как «честь», — написал подозреваемый.

Девушке, из-за которой магистрант пошел на убийство, он адресовал: «Проблем с поиском нового додика у тебя появиться не должно». Также Денис Миллер опубликовал прошлогоднюю «валентинку», в которой она признавалась ему в любви и обещала всегда быть рядом.

Напомним, что убийство произошло 16 февраля у одного из корпусов НГТУ. Миллер напал на одногруппника Дениса Губарева с ножом, нанес ему множественные удары в спину, после чего был задержан сотрудниками Росгвардии. Спасти пострадавшего не удалось. Приехавшая на место бригада скорой констатировала его смерть.

По словам очевидцев, во время убийства рядом была та самая девушка, из-за которой у молодых людей возник конфликт.

«Пострадавший молодой человек лежал на боку, без сознания, рядом с ним была девушка в состоянии шока. Она рыдала, держала его руку, гладила. Пыталась хоть что-то сделать. Сотрудники Росгвардии уже говорили, что парень без сознания и, возможно, не жилец. Второй лежал в наручниках и улыбался. Когда его уводили, девушка убитого крикнула вслед: «Тварь!» — рассказал свидетель происшествия порталу «Новосибирск Онлайн».