Силовики задержали боевиков в 10 регионах

В 10 российских регионах сотрудники ФСБ задержали восемь членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». На предполагаемых преступников заведены уголовные дела, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В ведомстве рассказали, что спецоперации прошли в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации», — отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, в своей пропагандистской деятельности приверженцы терроризма применяли доктрину создания и провозглашения так называемого «всемирного халифата», устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и «исламских революций».

ФСБ также выложила видеозаписи некоторых задержаний в различных регионах. На них видно, как сотрудники спецслужбы изымают у членов запрещенной группировки вещдоки — средства связи, электронные и бумажные носители информации.

Для одной из спецопераций сотрудники ФСБ использовали пожарную лестницу. Она помогла им проникнуть в квартиру, где жили задержанные.

Ранее ФСБ обнародовала отчет о задержаниях исламистов на юге России. «В феврале 2021 года в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ [экстремистская организация, запрещена в России — «Газета.Ru»]», — отмечалось в документе.

Известно, что все задержанные входят в экстремистскую организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра (организация запрещена в России)», запрещенную в России. Ранее группировка объявила, что ее цель — создание халифата.

Задержанным предъявили обвинения по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации» УК РФ. Арестованы 10 организаторов и активных участников подполья. Кроме того, во время задержаний были найдено и изъято оружие: пулемет РПК, автомат АКМ, патроны и самодельная взрывчатка. Оперативники также обнаружили «пояс смертника», который был начинен поражающими элементами.

«По результатам проведенных экспертиз изъятых средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия радикалов», — отметили в спецслужбе.

В 2020 году в России было предотвращено 61 преступление террористической направленности. Об этом сообщалось в начале декабря на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперштаба.

По данным НАК, силовики пресекли деятельность 55 законспирированных террористических ячеек. Во время проведения спецопераций убиты десятки боевиков. Среди них — восемь главарей банд. Контртеррористические операции позволили российским спецслужбам задержать еще 36 руководителей группировок, а также 162 боевика и 591 пособника террористов.

У сторонников терроризма изъяли 600 единиц оружия, свыше 100 тыс. патронов. Помимо этого, силовики обнаружили у задержанных более ста самодельных взрывных устройств, более 3 тыс. мин, гранат и прочих боеприпасов.

За предыдущий год сотрудники спецслужб обнаружили и разгромили 50 подпольных мастерских по переделке оружия. При этом на российскую территорию не пустили около 150 человек, которые имели отношение к экстремистской или террористической деятельности.