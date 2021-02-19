Дороги перекрыты, водохранилища наполнены: к чему привела непогода в Крыму

В трех крымских районах — Белогорском, Кировском и Ленинском — и в Керчи введен режим угрозы чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Помимо этого, с 15:30 власти региона решили перекрыть автомобильное движение на участке Белогорск-Керчь трассы «Таврида».

Кабанов предупредил, что планируется поэтапное закрытие дороги от Симферополя до Белогорска. «Дорога от Симферополя до Белогорска будет работать только для жителей Белогорска», — уточнил чиновник. Он добавил, что полное перекрытие участка произойдет только при ухудшении ситуации.

В Крыму сохраняется неблагоприятная погода: идет обильный снег, скорость северо-западного ветра достигает 20-25 м/с.

Власти республики предупредили жителей и гостей региона об угрозе схода лавин. Предупреждение будет действовать с 19 по 21 февраля.

Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности. Движение автомобилей по Крымскому мосту днем также было перекрыто из-за экстренных погодных условий: обильный снегопад, плохая видимость, сильные порывы бокового ветра. Спустя несколько часов движение по магистрали в сторону Кубани было открыто.

К расчистке снега, по словам властей, привлекли силы МЧС, «Черноморнефтегаза», Росгвардии, Минобороны, чтобы комбинированные дорожные машины могли подойти к месту затора. На трассе 26 КМД занимаются расчисткой снега.

Как отмечают метеорологи, в ночь с четверга на пятницу в Крыму выпала месячная норма осадков — высота сугробов достигла полуметра. Глава Крыма Сергей Аксенов увидел в этом позитивный момент. «Осадки колоссальные. Для нас это плюс. Крым без воды, и в нынешних условиях это для нас дополнительная возможность пройти дальнейший сезон при наличии водных источников», — приводит его слова РИА «Новости».

В восточной части полуострова, где сейчас введен режим угрозы ЧС, за ночь выпало, по словам Аксенова, более 10 мм осадков, в Керчи — 20 мм.

По данным специалистов местного гидрометцентра, за ночь на востоке Крыма, сугробы в Керчи и в районе Крымского моста достигли 47 см.

«Около месячной нормы осадков (в Керчи – 27 миллиметров, на берегу Керченского пролива — 30 миллиметров за 12 часов) выпало на востоке Крыма за ночь, и снег продолжает идти. Высота снежного покрова в Керчи (в том числе в районе Крымского моста) 47 сантиметров. Это очень много», — отметила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В районе Белогорска сугробы выросли на 23 см, в Феодосии — на 16 см.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, непогода в Крыму продлится до воскресенья, 21 февраля.

«Холодная погода, которая сейчас наблюдается в центре и на севере Европейской России, этот холод провалился и на юг, и он встретился с теплым воздухом со Средиземного и Черного моря и турецким теплым воздухом. Сформировался ряд фронтальных разделов и обострились несколько вторичных фронтальных разделов. Это привело к столкновению двух воздушных масс с совершенно разными физическими свойствами, и прежде всего температурным режимом. Это привело к тому, что очень интенсивные осадки, причем всех видов (дождь, снег и мокрый снег), усиление ветра», — так метеоролог объяснил причину непогоды в Крыму.

Вильфанд заметил, что аналогичная погода наблюдается на Черноморском побережье от Сочи до Анапы. «В воскресенье гребень высокого давления подходит, и ситуация улучшится. Некомфортная ситуация сейчас, а дальше уже будет улучшаться», — добавил специалист.