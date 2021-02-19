Место занято: почему новые мутации коронавируса игнорируют Россию

Мутации коронавируса почти не циркулируют в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим. Если кто вернулся из поездки и заболел, у него проявились клинические симптомы, там идет распространение уже тех штаммов, которые нам известны. Щит в России работает, он закрывает любую попытку проникновения вируса к нам», — рассказала чиновница в программе «Вести».

Как объяснил «Газете.Ru» заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, причина слабого распространения новых штаммов заключается в том, что охвативший Россию вариант вируса просто не позволяет им разгуляться.

«У близкородственных штаммов есть такая особенность: кто первый пришел, тот и место занял. После того, как один штамм приходит, у населения уже в какой-то мере формируется иммунитет ко всем штаммам», — отметил вирусолог.

Немалую роль также играет ограничение авиасообщения со странами, где были обнаружены новые штаммы, и тщательный досмотр всех приезжающих, уверен ученый.

«Сейчас и с Англией, и с Южной Африкой сильно ограничены связи, люди оттуда если и приезжают, то проходят многоуровневую проверку. Поэтому новые штаммы физически не могут проникать в больших количествах на территорию нашей страны», — заявил Вадим Покровский.

Согласен с коллегой профессор-вирусолог Александр Бутенко, который подчеркнул, что удаленность стран, которые сообщили о новых штаммах коронавируса, существенно помогает сдерживать их распространение.

«Также свою роль играют карантинные меры, которые по-прежнему действуют в стране. Однако для вируса нет границ — рано или поздно он все равно придет к нам и люди начнут болеть им. И тут встанет вопрос, насколько эффективны окажутся против них уже существующие вакцины в связи с возможными антигенными отличиями», — пояснил он «Газете.Ru».

На данном этапе развития пандемии специалисты уверены, что вакцины эффективны против любых возникающих мутаций вируса, однако также стоит подготовиться к наиболее негативному варианту развития событий.

«Если станет понятно, что существующие вакцины уже не помогают, нужно будет идти на разработку поливалентных вакцин. Для их создания отбираются доминантные штаммы, которые циркулируют в обществе. На их сновании создается такой препарат, который может создать коллективный иммунитет ко всем мутациям. Такую возможность нужно иметь в виду», — заключил Бутенко.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже заявляла, что не исключает возможности появления штаммов коронавируса, которые окажутся менее восприимчивыми к существующим вакцинам. Как отмечала представитель организации в России Мелита Вуйнович, даже тем, что уже переболел ковидом, стоит быть осторожными, так как вирус может поменять белок в любой момент, из-за чего антитела, которые есть в организме, «просто промахнутся».

Тем временем выявленный в Великобритании более заразный штамм коронавируса (VOC 202012/01) зарегистрировали на своей территории уже 94 страны. «Местная передача» штамма была зафиксирована в 47 государствах.

В ВОЗ также сообщили, что география распространения штаммов, которые были зарегистрированы в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1), расширилась. За прошлую неделю 501Y.V2 обнаружили еще в двух странах, а P.1 — в шести. Таким образом, штамм из ЮАР уже распространился в 46 государствах, а из Бразилии и Японии — в 21.

Заражаются этими штаммами вируса при этом даже те, кто уже его уже перенес, отмечал главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан. «Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — цитировало слова специалиста РИА «Новости».

По словам специалиста, предварительно ученые установили, что вакцины снижают степень болезнетворности микроорганизма, то есть он становится менее заразным. Соответственно, есть вероятность, что уровень передачи вируса после прививки также снижается и носители не будут распространять его с большой скоростью.

Тем не менее российские ученые ранее обращали внимание, что риск заражения после прививки все равно существует, а соответственно человек может быть носителем вируса. Чтобы защитить себя и близких, стоит продолжать носить маски.