«По воздуху не летает»: где в России обнаружен новый птичий грипп

В России зафиксировали первые в мире случаи заражения человека новым вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, его уже перенесли семь сотрудников птицефабрики на юге страны.

«Все люди, все семь человек, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро», — сказала Анна Попова.

При этом случаев передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано, уточнили в Роспотребнадзоре. На данном этапе распространения он смог преодолеть только межвидовой барьер.

«На сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время», — подчеркнула Попова.

Сейчас о важном открытии уже сообщили во Всемирную организацию здравоохранения, данные о новом варианте вируса также размещены в международной базе GISAID. По словам руководителя Роспотребнадзора, обнаружение его на ранней стадии дает специалистам по всему миру время подготовиться к возможным мутациям при помощи тест-систем и вакцинных платформ. Заняться их разработкой в центре «Вектор» планируют уже в ближайшие дни, сообщил его директор Ринат Максютов.

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — подчеркнул Максютов.

Опасаться того, что в скором времени по человечеству ударит пандемия птичьего гриппа, все же не стоит, объяснил «Газете.Ru» вирусолог Центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Вирусы, которые поражают и птиц, и человека довольно схожи между собой. Поэтому перенос с одного вида на другой возможен, но для этого нужна довольно большая доза вируса. Вирус также должен хорошо размножаться в организме человека, чтобы распространяться на других людей. Выполнение этих двух условий сочетается крайне редко, поэтому ранее случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку не было. Думаю, что и сейчас будет такая же ситуация, однако расслабляться пока рано», — заявил ученый.

Факт того, что все зараженные перенесли заболевание легко, уже позволяет сделать вывод о том, что сейчас доза вируса, распространяемого птицами, очень мала и не представляет угрозу вспышки, уверен Анатолий Альштейн. Согласен с ним врач-эпидемиолог Виктор Ларичев.

«При заражении людей птичьим гриппом обычно довольно высокая летальность. Однако человечество живет с этим гриппом уже много лет и пока вспышек зафиксировано не было. «Заразиться могут только люди, которые тесно контактируют с птицами – разделывают их, например. Это должны быть какие-то небольшие помещения, скорее всего, где нет нормальной вентиляции. Просто так по воздуху он явно не летает», — сообщил эпидемиолог «Газете.Ru».

В ноябре 2020 года научный центр «Вектор» сообщал, что новый вирус гриппа H5N8 циркулирует среди домашней и дикой птицы в 15 регионах России. В разных точках Европы его также фиксировали не менее 302 раз — в Дании, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Швеции и Великобритании. Большинство случаев приходились на популяции диких птиц: белощеких казарок, крякв и других утиных.

При этом для человека новый вирус, по словам ученых, не представлял опасности. Ранее были зафиксированы только случаи заражения вирусами A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипами A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.