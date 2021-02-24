Год потерпеть: когда завершится пандемия

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге дал прогноз по поводу завершения пандемии коронавируса. Его слова передает датский телеканал DR.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда коронавирус только начал распространяться», — заявил он.

По словам Клюге, пандемия «сойдет на нет» через год, но вирус продолжит распространяться. Однако необходимость во всех ограничениях отпадет. Тем не менее, подчеркнул чиновник, точно говорить о будущем пока нельзя – речь о вероятном развитии событий.

Клюге также коснулся проблемы новых мутаций коронавируса. По его словам, это нормальный процесс — Sars-CoV-2 пытается адаптироваться к человеку. ВОЗ отслеживает эффективность вакцин от COVID-19 из-за быстрых изменений вируса — препараты могут быть также адаптированы под новые штаммы.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 111,1 млн случаев коронавируса. Умерли 2,46 млн человек.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что об окончании пандемии можно будет говорить, когда экстремальная нагрузка на систему здравоохранения упадет до уровня, позволяющего работать в нормальном режиме.

Пока у людей не выработался коллективный мировой иммунитет, риск третьей волны COVID-19 сохраняется. Вторая волна сейчас спадает повсеместно уже шестую неделю подряд.

28 января сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов сообщил о постепенном завершении пандемии коронавируса в России.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца», — добавил ученый.

Специалист пояснил, что окончательно пандемия закончится, когда 70-80% граждан столкнутся с вирусом. А действующие ограничения, по его мнению, снимут к лету. Ершов также уточнил, что важную роль в победе над пандемией COVID-19 играет вакцинация, которая уже перешла в массовый формат.

За день до этого замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал сроки значительного снижения числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Он отметил, что до конца февраля в стране будет наблюдаться фаза стабилизации. До этого, как рассказал специалист, в России была фаза медленного роста заболеваемости.

«А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — уточнил Горелов. По его словам, к концу весны страна вернется к уровню эпидемиологической ситуации, который был летом.

В начале января 2021 года биоинженер Александр Кудрявцев отметил в разговоре с «Московским комсомольцем», что третья волна коронавируса будет самой слабой, а лучшим периодом для искоренения COVID-19 может стать лето.

«Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний», — сказал Кудрявцев.

Кроме того, он подчеркнул, что выработка иммунитета у 70% населения даст возможность победить пандемию, если иммунная защита будет выработана синхронно во всем мире.