Не только COVID-19: какие опасности ожидают туристов в тропиках

Случаи заболевания лихорадкой денге зафиксированы в Новосибирске – инфекцию в город завезли туристы, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

«Очередные случаи есть. Отдыхали жители города Новосибирска на Мальдивах и в итоге — укусы комаров и произошел завоз. Внутреннего распространения лихорадка не получает», — сказал он на оперативном совещании.

Пока по всему мира проводится массовая вакцинация от COVID-19, некоторые туристы забывают, что на большинстве тропических курортов циркулируют и другие не менее опасные инфекции.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лихорадка денге переносится москитами, которые поражены флавивирусом (вирус желтой лихорадки). Данная болезнь существует в более чем 100 странах – в частности, в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Кубе, Бангладеш, Гонконге, Мальдивских островах и Бразилии. При этом темпы ее распространения очень велики, отмечают в организации. Ежегодно в мире регистрируется от 50 до 100 млн случаев инфекции.

У заразившихся резко повышается температура, начинает болеть голова, возникает боль в мышцах и суставах, а также наблюдаются кашель, сыпь и тонзиллит. Кроме того, заболевание может вызвать потенциально летальную геморрагическую лихорадку с кровотечением и шоком.

Вместе с тем существует вакцина от этого заболевания, разработанная компанией Sanofi Pasteur. Впервые она была зарегистрирована в декабре 2015 года в Мексике для применения у лиц в возрасте от 9 до 45 лет, проживающих в районах с наиболее частыми случаями инфекции. Препарат представляет собой живую вакцину против денге, которую вводят трехкратно по схеме с периодичностью введения 0-6-12 месяцев.

Тем не менее ВОЗ не рекомендует ее использовать. Дело в том, что выпуск вакцины спровоцировал большую эпидемию на Филиппинах — уровень антител у привитых повышался, но при этом не заболевали только те, кто уже перенес инфекцию. В свою очередь люди, которые раньше не болели, получив препарат, заболевали тяжелой формой лихорадки денге с летальностью в 50%.

В связи с этим, основная стратегия, которую применяют для контроля и предотвращения распространения вируса денге, заключается в борьбе с переносчиками инфекции.

Тем же туристам, кто хочет обезопасить себя перед полетом в тропическую страну, лучше сделать прививку от желтой лихорадки, которая имеет генетическое родство с вирусом денге, считают в ВОЗ.

Вакцина от желтой лихорадки является безопасной и недорогостоящей. При этом одна доза вакцины достаточна для формирования пожизненного иммунитета без необходимости ревакцинации.

К слову, заразиться самой желтой лихорадкой можно на отдыхе в Африке, а также Южной и Северной Америке. Так, например в Бразилии с декабря 2016 года и по настоящее время фиксируется вспышка данной болезни среди населения 24 муниципальных районов, передает Минздрава страны.

В то же время в Азии, Африке и Латинской Америке до сих пор фиксируют случаи заболевания холерой — острой диарейной инфекцией, возникающей при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией. Инфекция может привести к быстрому обезвоживанию организма и смерти.

Имеется два типа вакцины для профилактики холеры. Как правило, рекомендуется оральное применение двух или трех доз, тем не менее в некоторых регионах мира препарат доступен и в форме инъекции. По данным ВОЗ, в 85% случаев защитное действие прививок длится в течение первых шести месяцев, а в 50-60% — в течение первого года после вакцинации.

Кроме того, одной из основных туристических болезней является малярия, замечают в ВОЗ. Она вызывается паразитами рода Plasmodium – они передаются людям через укусы инфицированных самок комаров.

Большинство случаев заболевания и смерти от нее фиксируют в Африке, к югу от Сахары. Однако риску также подвергаются такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Восточное Средиземноморье, Западная часть Тихого океана и Америка.

В большинстве случаев, если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия может развиться в тяжелую болезнь, часто приводящую к летальному исходу.

Тем не менее прививки от малярии не существует. Единственный способ уменьшить риск заражения — избегать укусов комаров. Для этого нужно использовать репелленты, спать под противомоскитной сеткой и носить одежду с длинными рукавами.

Между тем перед отлетом в южные страны медики также рекомендуют всем туристам привиться от гепатита А, брюшного тифа, японского энцефалита, менингококковой инфекции, бешенства и клещевого энцефалита. Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.