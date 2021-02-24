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Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, 24 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, 24 февраля 2021 года

«Анекдотичные теории заговора»: Путин предупредил о провокациях в отношении РФ

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Путин предупредил о провокациях против РФ, связанных с борьбой с COVID-19

Иностранные государства готовят против России информационные провокации в вопросах борьбы с коронавирусом, сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные ФСБ. В России и ранее отмечали стремления иностранных государств распространять дезинформацию о борьбе с коронавирусом в РФ.

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Российские власти отслеживают появляющиеся сведения о готовящихся против страны информационных провокациях в области борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Он выразил благодарность сотрудникам ФСБ за предоставление информации по поводу планируемых провокаций, ставящих под сомнение достижения России в борьбы с пандемией.

По словам главы государства, некоторые государства сегодня даже не пытаются скрыть недружественное отношение к РФ и ведут против нее информационные кампании с теориями заговора.

«Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», — подчеркнул Путин.

Как он отметил, в таких ситуациях в ход идут даже абсурдные, разного рода «анекдотичные теории заговора».

Вместе с тем президент обратил внимание, что многие партнеры России относятся к ее результатам в сфере борьбы с коронавирусом весьма доброжелательно и выражают готовность к сотрудничеству. По его словам, Москва приветствует такой настрой, осознавая, что решить задачи глобального уровня можно только объединением усилий.

По словам Путина, Россия уже привыкла к всевозможным провокациям и готова к ним.

Он также обратил внимание, что против страны вводят экономические и иные санкции в попытке «сковать» ее, заблокировать крупные международные проекты, в которых заинтересована не только Россия, но и ее партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь и демократические процедуры в стране. Кроме того, как подчеркнул президент, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. При этом он заверил, что такая линия в отношении России абсолютно бесперспективна.

«Мы готовы вести открытый диалог, находить компромиссные развязки самых сложных проблем — на основе взаимного доверия и уважения. Но безусловным для нас остается главное — суверенитет России, ее национальные интересы, безопасность наших граждан, право нашего народа самому определять свое будущее. И эти ценности, основы нашего развития должны быть надежно защищены», — сказал Путин.

Глава государства призвал обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям, опираясь на уже существующую базу, возрастающие возможности и потенциал службы. По его словам, эффективность этой работы должна соответствовать характеру и динамике угроз, с которыми сталкивается страна.

У России и Запада неоднократно возникали разногласия по поводу мер борьбы с распространением коронавируса. Например, когда РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от новой инфекции в начале августа, руководивший тогда аппаратом Белого дома Марк Медоуз заявил в онлайн-интервью изданию Politico, что США не примут результаты испытаний от России. Тогда он утверждал, что у Соединенных Штатов, «очевидно», высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. По его словам, это «не то, чем можно жертвовать». «Вы не можете идти в обход правил», — обратил внимание он, говоря об испытаниях российской вакцины.

Весной прошлого года западные СМИ писали, что в России могут занижать статистику смертности от коронавируса.

Как писала газета The New York Times, число смертей от COVID-19 в Москве и других регионах может быть выше, чем указывается в официальных данных. Издание приводило слова эксперта, по словам которого в столице не зарегистрировали около 70% летальных исходов, а в других регионах — около 80%.

При этом глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун после выхода этого материала направил в адрес редакции письмо, в котором указал, что столичные власти убеждены в точности данных, поскольку в каждом случае делается вскрытие.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в отношении России началась дезинформационная кампания.