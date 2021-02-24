«Анекдотичные теории заговора»: Путин предупредил о провокациях в отношении РФ

Российские власти отслеживают появляющиеся сведения о готовящихся против страны информационных провокациях в области борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Он выразил благодарность сотрудникам ФСБ за предоставление информации по поводу планируемых провокаций, ставящих под сомнение достижения России в борьбы с пандемией.

По словам главы государства, некоторые государства сегодня даже не пытаются скрыть недружественное отношение к РФ и ведут против нее информационные кампании с теориями заговора.

«Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», — подчеркнул Путин.

Как он отметил, в таких ситуациях в ход идут даже абсурдные, разного рода «анекдотичные теории заговора».

Вместе с тем президент обратил внимание, что многие партнеры России относятся к ее результатам в сфере борьбы с коронавирусом весьма доброжелательно и выражают готовность к сотрудничеству. По его словам, Москва приветствует такой настрой, осознавая, что решить задачи глобального уровня можно только объединением усилий.

По словам Путина, Россия уже привыкла к всевозможным провокациям и готова к ним.

Он также обратил внимание, что против страны вводят экономические и иные санкции в попытке «сковать» ее, заблокировать крупные международные проекты, в которых заинтересована не только Россия, но и ее партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь и демократические процедуры в стране. Кроме того, как подчеркнул президент, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. При этом он заверил, что такая линия в отношении России абсолютно бесперспективна.

«Мы готовы вести открытый диалог, находить компромиссные развязки самых сложных проблем — на основе взаимного доверия и уважения. Но безусловным для нас остается главное — суверенитет России, ее национальные интересы, безопасность наших граждан, право нашего народа самому определять свое будущее. И эти ценности, основы нашего развития должны быть надежно защищены», — сказал Путин.

Глава государства призвал обеспечить новое качество работы по всем ключевым направлениям, опираясь на уже существующую базу, возрастающие возможности и потенциал службы. По его словам, эффективность этой работы должна соответствовать характеру и динамике угроз, с которыми сталкивается страна.

У России и Запада неоднократно возникали разногласия по поводу мер борьбы с распространением коронавируса. Например, когда РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от новой инфекции в начале августа, руководивший тогда аппаратом Белого дома Марк Медоуз заявил в онлайн-интервью изданию Politico, что США не примут результаты испытаний от России. Тогда он утверждал, что у Соединенных Штатов, «очевидно», высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. По его словам, это «не то, чем можно жертвовать». «Вы не можете идти в обход правил», — обратил внимание он, говоря об испытаниях российской вакцины.

Весной прошлого года западные СМИ писали, что в России могут занижать статистику смертности от коронавируса.

Как писала газета The New York Times, число смертей от COVID-19 в Москве и других регионах может быть выше, чем указывается в официальных данных. Издание приводило слова эксперта, по словам которого в столице не зарегистрировали около 70% летальных исходов, а в других регионах — около 80%.

При этом глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун после выхода этого материала направил в адрес редакции письмо, в котором указал, что столичные власти убеждены в точности данных, поскольку в каждом случае делается вскрытие.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в отношении России началась дезинформационная кампания.