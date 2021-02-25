Боли и провалы в памяти: постковидный синдром поражает детей

Более половины юных пациентов с коронавирусом жалуются на постковидный синдром, который у них проявляется в виде бессонницы, боли в груди и провалов памяти. К такому выводу пришли ученые из Италии, России и Великобритании. Препринт их исследования опубликован на портале medrxiv.org.

«Это первое исследование, подтверждающее наличие постковидного синдрома у детей. Так, 52,7% из опрошенных 129 пациентов сообщили по крайней мере об одном симптоме, который сохранился у них даже через 120 дней после перенесенного COVID-19.

Чаще всего это усталость, боль в мышцах и суставах, головная боль, бессонница, проблемы с дыханием и учащенное сердцебиение, а также нарушения концентрации внимания и памяти», — сообщили авторы исследования.

Как сообщили «Газете.Ru» в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, проявление постковидного синдрома специалисты Центра и взаимосвязанных с ним медицинских учреждений пока ни разу не зафиксировали. Однако списывать его со счетов не стоит, уверен директор медучреждения Андрей Фисенко.

«В целом, любая вирусная инфекция может привести у отдельного процента больных к серьезным осложнениям, таким как хроническая усталость или даже рост заболеваемости простудными заболеваниями впоследствии. Однако среди 405 детей с коронавирусом, наблюдение за которыми мы осуществляли, я такого точно не видел. Более того, мы регулярно обмениваемся данными с ведущими специалистами по лечению и наблюдению за детьми с коронавирусной инфекцией в Москве: они также нам ни о чем подобном не сообщали», — рассказал специалист.

Крайне небольшую распространенность постковидного синдрома среди детей также отметил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. По словам врача, у детей значительно меньше рецепторов, на которых размножается инфекция, чем у взрослых, однако определенные проявления постковидных осложнений все равно есть. В некоторых случаях они могут проявляться и спустя шесть месяцев после выздоровления.

«Если ребенок переболел коронавирусом в средне-тяжелой или даже тяжелой форме, за ним требуется медицинское наблюдение в течение продолжительного времени. Коронавирус – это инфекция постковидных осложнений, шлейф которых может сохраняться от двух до четырех, а иногда и даже до шести месяцев», — объяснил врач «Газете.Ru».

В первую очередь, при проявления постковидного синдрома у ребенка нужно незамедлительно обращаться к врачам, советует Евгений Тимаков:

«Пускать это на самотек ни в коем случае нельзя. Сначала нужно обратиться к педиатру, затем к невропатологу. Кроме того, нужно обязательно нормализовать режим сна и физической активности у ребенка, а также скорректировать питание. На этом этапе к процессу восстановления привлекаются диетологи и гастроэнтерологи. При сохранении повышенной усталости также стоит обратиться к кардиологу и сделать УЗИ сердца. Коронавирус бьет по всем органам, где есть рецепторы поэтому комплексный подход нужен и для реабилитации».

При этом не стоит забывать и про витамины, которые помогут организм восстановиться быстрее, напомнила терапевт Екатерина Яшина: «После того, как болезнь отступит, следует пройти курс так называемой реабилитации, нужно принимать поливитамины. Также витамин D, B и при необходимости С. После этого просто наблюдать за состоянием детей и вводить их в обычный ритм жизни постепенно».

Ранее в медицинском сообществе уже обсуждались проявления постковидного синдрома у взрослых. По словам медиков, он может проявляться в виде внезапно возникшей одышки, учащенного сердцебиения и нарушения памяти. Как объясняла «Газете.Ru» врач-терапевт Тина Петровская, все эти симптомы не являются специфичными и возникают далеко не у всех.

«Согласно статистике, постковидный синдром проявляется у 20% людей, но, как показывает практика, этот процент явно выше. Все, кто переболел ковидом, описывают хотя бы единичную симптоматику — хоть какое-то последствие, но появляется», — объяснила терапевт «Газете.Ru».

Невролог Владимир Марченко отмечал, что чаще остальных встречал у своих пациентов, обратившихся к нему после коронавируса, онемение конечностей, расстройство органов желудочно-кишечного тракта или кожные заболевания на фоне повышенного стресса.

«Все функции организма тесно связаны с центральной нервной системой, то есть поражение определенного участка может вызвать необратимые последствия для человека. Такой синдром — это проявление длительного или затяжного коронавируса. Приведу личный пример. После того, как переболел, сразу стали давать о себе знать различные травмы, которые я получал раньше. Жутко болели суставы и голова — это и есть постковидный синдром», — рассказал врач.

Риск развития постковидного синдрома можно предсказать, основываясь на том, в какой форме человек перенес коронавирус и какие сопутствующие заболевания у него есть. «Опасность заключается в прогрессировании этих симптомов. Например, могут возникать аутоиммунные заболевания, сами осложнения также могут отягощаться. Для того чтобы это предотвратить, крайне важно провести реабилитацию в максимально короткие сроки после перенесенной болезни», — заключила терапевт Тина Петровская.