Модель для сборки: как педагогический дизайн переформатировал работу учителей

Директор Института дистанционного образования Томского университета Михаил Шепель на недавней пресс-конференции в ИД «Аргументы и факты» перечислил самые востребованные специальности и рассказал, чем современное профессиональное обучение отличается от устаревших моделей.

«Многие вещи в сферах занятости и образования поменялись кардинально. Мы видим, как практически стерлись границы профессиональной и социальной жизни - сегодня неважно, в каком физическом пространстве находится человек, главное, что он может одинаково эффективно трудиться, - отметил Михаил Шепель. - Это вызвало к жизни много новых компетенций, которыми сегодня нужно обладать, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. А перед предприятиями эта ситуация поставила задачу переформатировать свою работу и повысить квалификацию персонала».

В результате список наиболее востребованных специальностей претерпел значительные изменения.

Востребовано все, что связано с работой онлайн - электронная коммерция, дата-анализ, веб-дизайн, тьюторство… Важными трендами сегодня являются предпринимательская деятельность и самозанятость, рынок труда подталкивает человека научиться брать ответственность за свою судьбу и самостоятельно реализовывать себя в экономической жизни, уверен директор Института дистанционного образования.

Получить все эти и многие другие профессии можно как традиционным способом – потратив несколько лет на учебу в институте, так и по-современному – в системе дополнительного профессионального образования.

Последний вариант намного быстрее – всего несколько месяцев – и куда более практикоориентирован, потому что в разработке учебных программ нередко принимают участие будущие работодатели, отлично представляющие себе, чего они хотят от своих новых сотрудников.

«В нашей новой реальности нужны новые подходы к проектированию образовательных программ. Они должны строиться на принципиально иных основаниях, на том, что сегодня называют цифровой дидактикой», - констатирует Михаил Шепель.

Например, сегодня тот же Томский университет все свои программы дополнительного профессионального образования строит на таком основании. «Программа изначально проектируется в смешанном формате, где у учащихся есть возможность и поработать в аудитории с преподавателем, и подключиться удаленно, и послушать специалистов из регионов, и воспользоваться помощью тьютора», — говорит он.

В результате такого подхода за несколько последних лет Томский государственный университет получил уникальный по своему объему опыт профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках дополнительного образования.

А оставаться актуальными в меняющемся мире его программам помогают специальные люди – педагогические дизайнеры.

О том, как это происходит, рассказала директор Института передовых технологий обучения ТГУ Елена Другова.

«Педагогический дизайн направлен на перепроектирование образовательного продукта и представляет собой четкую методологию, включающую несколько признанных в мире моделей, - отметила Другова. - С выходом в онлайн всем учебным заведениям пришлось перепроектировать свои традиционные курсы. Лучше всего делать это последовательно и обдуманною, с помощью специалистов – педагогических дизайнеров. Чтобы полноценно перестроить свой курс, преподавателю нужна институциональная поддержка. То есть ему нужен педагогический дизайнер»

Педагогический дизайн ориентируется на результаты программы и особенности конкретных обучающихся, вплоть до ведения индивидуальных образовательных траекторий.

При этом грамотно построенная программа превращается в набор модулей, которые можно пересобирать подобно конструктору в зависимости от складывающейся ситуации, пожеланий работодателя и других факторов.

Поэтому что бы ни происходило на рынке труда, какие бы локдауны, самоизоляции и дистанционные формы работы не вводились властями государства, быстрее всех отреагирует на эти изменения система дополнительного образования. А воспользоваться ее услугами могут все желающие, стремящиеся более полно реализовать свой потенциал на наемной работе или в самостоятельном бизнесе.