Большая перемена: 5 глобальных трендов постковидной эпохи

Дистанционная работа, торговля и услуги

Главный тренд прошлого и наступившего года — удаленная работа, а также стремительный рост продаж всего и вся через интернет. Во многих странах мира до сих пор действуют карантин и комендантский час на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, поэтому, вероятно, этот тренд будет существовать еще довольно длительное время.

Бизнес быстро отреагировал на возросший спрос. По итогам прошлого года в пятерку стран-лидеров по объему электронной коммерции вошли Китай, США , Великобритания, Япония и Южная Корея. В первой десятке также оказались Германия, Франция, Индия, Канада и Испания.

За прошедший год были запущены или адаптированы под текущие нужды тысячи электронных сервисов. Лидером по темпам роста среди европейских стартапов в 2020 году оказалась платформа для проведения онлайн-мероприятий Hopin. Команда лондонского проекта, созданного в 2019 году, за шесть месяцев выросла в три раза, а общая аудитория платформы насчитывает 3,5 миллиона пользователей.

Настоящий бум в 2020 году пережили стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры. В результате, например, Netflix выбился в лидеры по количеству номинаций на премии «Золотой глобус». Выпущенные на платформе проекты оказались сразу в 42 категориях. По данным Business Insider, в последнем квартале 2020 года на Netflix приходилось около трети рынка потокового вещания в США.

Взрыв популярности переживают и сервисы, занимающиеся распространением видеоигр. Так, платформе Steam удалось обновить рекорды по числу активных пользователей за месяц (120,4 млн), за день (62 млн), по пиковому онлайну (25 млн), числу новых покупателей (2,6 млн в месяц), времени в игре (31 млрд часов) и приобретенным играм (рост на 21% по сравнению с 2019 годом).

Умение приспосабливаться

В интернете появились и услуги, которых раньше не существовало. Так, разработанное в Эстонии приложение Zelos, которое использовалось для организации событий и фестивалей, в условиях пандемии буквально за 48 часов перепрофилировалось в платформу для оказания помощи пожилым людям. Пенсионеры могли обратиться на горячую линию и сообщить о своих нуждах, а операторы отправляли их пожелания на смартфоны тысяч волонтеров. Так приложение, ставшее бесполезным в условиях локдауна, вновь начало приносить пользу.

Многие компании, например, производитель мебели Polywood и бостонское ателье 9Tailors в условиях отсутствия спроса на свою основную продукцию наладили пошив медицинских масок для нужд больниц и простых граждан. Схожим путем пошла компания по производству игрушек Bunnies By The Bay — она начала выпускать маски с веселыми принтами для детей и педиатров, которые пользуются большой популярностью у юной аудитории.

В Коннектикуте адвокатская контора Pullman & Comley с более чем вековой историей в условиях карантина начала вести блог, отвечая на актуальные вопросы граждан и консультируя их в рамках своей специализации. В блоге, который ведут юристы, есть материалы о том, имеет ли человек право брать ребенка на работу в случае закрытия школы на карантин, в каких случаях закрытие бизнеса может быть покрыто страховыми выплатами и так далее.

Приспосабливаться и учиться жить в новых реалиях пришлось и настоящим бизнес-гигантам. Например, фабрики, производящие парфюм и косметику для люксового холдинга LVMH, из-за коронавируса занялись поставками антисептика для рук. За первую же неделю было произведено 12 тонн антисептика, причем власти Франции получают продукцию компании бесплатно. Потребителям из других стран, разумеется, приходится платить, так что это полноценный бизнес, а не благотворительная программа.

Экономия

Доходы населения падают по всему миру. Ответом на рост безработицы и экономический спад стали разнообразные акции, скидки и специальные предложения со стороны бизнеса. Прошлой весной в период карантина многие онлайн-сервисы предоставляли доступ к своим платформам бесплатно или за символические деньги.

Большинство банков стали активно развивать программы кэшбэка и скидок для клиентов в рамках программ лояльности. В России держатели классических дебетовых карт Сбербанка могут рассчитывать на скидки до 10% на электронные книги, заказ продуктов, одежду, обувь и многое другое. В премиальном сегменте бонусов еще больше, причем они появились даже у тех банков, которые до начала пандемии слабо продвигали это направление.

Программа лояльности для автомобилистов «Нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть» еще до пандемии была одной из самых популярных в стране. Сеть обновила ее условия, сделав их еще выгоднее. Теперь за каждый заправленный литр топлива автомобилисты получают 1 бонус при серебряном статусе участника программы, 1,5 бонуса при золотом и 2 бонуса при платиновом. При этом получить золотой статус стало проще, для этого достаточно заправлять от 100 литров топлива в месяц, а владельцы дизельных автомобилей стали получать вдвое больше бонусов, чем прежде, при любом статусе участника программы. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты любых покупок на АЗС сети (1 бонус = 1 рублю), переводить другим участникам программы лояльности или пожертвовать отряду ЛизаАлерт, которому качественное топливо требуется для проведения поисково-спасательных операций.

Еще одно яркое проявление тренда на экономию – совместная аренда жилья. В Москве, где недвижимость стоит особенно дорого, в январе было отмечено на 12% больше желающих снять квартиру вскладчину. По данным «Инком-недвижимость», более 80% арендаторов в данном случае – это приезжие из других городов России и стран СНГ, однако встречаются среди «кооператоров» и москвичи, имеющие собственное жилье и, в свою очередь, сдающие его в аренду.

Доставка всего и всем

Сервисы доставки пользуются повышенным спросом по всему миру. Например, в США в июне объем рынка eGrocery достиг рекордных $7,2 млрд, а ежемесячная аудитория активных пользователей — 45,6 млн домохозяйств.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Uber купит специализирующийся на доставке алкоголя стартап Drizly за $1,1 млрд. Компания намерена встроить сервис в приложение Uber Eats, которое стало ее ключевым бизнесом в пандемию — люди стали значительно меньше ездить на такси, но есть не прекратили.

Качество доставки стало мощным конкурентным оружием ритейлеров по всему миру задолго до карантина. «Покупателям все равно, насколько блестяще организован сервис сборки и отправки, они просто хотят, чтобы заказ был доставлен ASAP – быстро, насколько это возможно», – пишет группа исследователей из консалтинговой компании Deloitte в обзоре тенденций «последней мили» онлайн-ритейла. Теперь эта тенденция приобрела еще большую актуальность, заставляя сервисы доставки совершенствоваться и конкурировать между собой.

Франция, Испания, США, Британия закрыли бары, кафе и рестораны еще в середине марта, в результате чего обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%. В Китае посещение кафе сократилось на 70%. За рубежом популярность приобретают формат Dark Kitchen, когда заведение работает только и исключительно на доставку. В похожем формате работают и продуктовые магазины, по большому счету представляющие собой склад товаров и армию курьеров-доставщиков.

Летом 2020 года многие сервисы существенно увеличили время доставки, так как не справлялись с валом заказов — например, на такие меры пришлось пойти Prime Now и Amazon Fresh. Зато именно благодаря доставке и онлайн-торговле состояние главы Amazon Джеффа Безоса в августе перешагнуло рубеж в $200 млрд.

Высокие технологии

Высокотехнологичные решения пользовались популярностью и до прошлого года, однако в 2020 году передовые технологии приобрели еще большую значимость и широту применения.

Например, оказалось, что 3D-принтеры прекрасно справляются с печатью прозрачных масок для медицинских работников и зонд-тампонов для забора биоматериалов. С помощью технологий 3D-печати можно производить продукцию в нескольких местах одновременно. Кроме того, современные технологии позволяют переходить от проектирования к производству буквально за один день.

Еще одной проблемой, которую позволили решить передовые разработки, стала дезинфекция помещений. Например, компания Digital Aerolus разработала устройство Aertos 120 UVC — компактный дрон, оснащенный ультрафиолетовыми лампами. Летающий помощник позволяет снизить риск для людей, освобождая их от необходимости взаимодействовать с вирусом, при этом не требуя чрезмерных затрат.

Согласно данным 2020 Harvey Nash/KPMG CIO Survey, с началом пандемии ІТ-компании еженедельно тратили на технологии в эквиваленте около $15 млрд, чтобы обеспечить безопасную работу на дому.