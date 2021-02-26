Избежать противостояния: на Лубянке не будет памятника

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение не ставить никакой памятник на Лубянской площади, оставив ее в нынешнем виде, по причине того, что дискуссии о том, какой монумент должен красоваться в центре российской столицы, вышли на федеральный уровень и способствовали спорам людей.

Старт дискуссиям о памятнике на Лубянской площади дала группа общественных деятелей в начале нынешнего месяца. Они обратились к властям Москвы с призывом вернуть на историческое место монумент одному из лидеров Октябрьской революции, основателю ВЧК и предводителю большевистского красного террора Феликсу Дзержинскому.

Соответствующее обращение к мэрии подписали писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, публицисты Дмитрий Пучков и Герман Садулаев, и другие.

«Они являют собой завершенный архитектурный и исторический ансамбль. Во всех кабинетах сегодняшней Лубянки висит портрет Дзержинского, почти ни в одном из них нет Ивана III и нет ни одной каморки, где был бы портрет Андропова. Памятник Дзержинскому — символ советской и российской госбезопасности, поэтому там ему и место», — рассказывал «Газете.Ru» Проханов.

Пучков также не соглашался с идеей установки других монументов вместо памятника Дзержинскому.

«Там стоял Феликс Эдмундович Дзержинский — организатор, создатель нашего ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, МВД и всего остального.

Это для него сделано, он на Лубянке стоял напротив здания КГБ. Это специально делалось под него. А давайте кракозябру тут какую-то поставим — лишь жалкие попытки мести. Эдмундыча надо вернуть на место, пусть стоит в назидание всем. И тем, кто его валил, и тем, кто ставил», — указывал публицист.

Со своей стороны, один из известнейших православных миссионеров и медиа-деятелей, штатный клирик храма святителя Василия Великого Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области Андрей Ткачев напомнил, что, пока «главный пахан» из центра Москвы никуда не делся, имея в виду Владимира Ленина, «все Дзержинские остаются на своих местах».

«Это наша история», говорят деятели культуры…Этот цинизм граничит с сумасшествием. На Бутовском полигоне НКВД-шники массово уничтожали инакомыслящих. Ну не ставить же теперь возле поклонного Соловецкого креста памятник [председателю Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Николаю] Ежову? Это наша история, да», — сказал протоиерей.

По его словам, «ставить памятники серийным убийцам на местах преступлений – это не почитание истории».

«Этот аргумент надо сбрасывать вон, как нечто смешное или задорно сумасшедшее», — пояснил священник.

В итоге на цифровой платформе «Активный гражданин» было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: Дзержинский или князь Владимирский Александр Невский, канонизированный Русской православной церковью в лике чудотворцев.

В итоге в голосовании приняли участие 319 897 человек, 55% из которых отдали голос за памятник русскому полководцу XIII века, а 45% — за монумент революционеру, чье тело захоронено в некрополе у Кремлёвской стены.

«Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества. После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам», — подвел итоги голосования Собянин.

По его словам, само голосование превратилось в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

«И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — пояснил столичный градоначальник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, поддерживают ли в Кремле решение Собянина, указал, что в этом вопросе мэру Москвы мнение федеральных властей и не требуется, передает ТАСС.

«Это было и остается прерогативой города», — пояснил представитель Кремля.