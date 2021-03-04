«Лишили детства»: подросток из Пермского края признался, что зарубил семью топором

16-летний подросток из Пермского края, подозреваемый в убийстве родителей и сестры, дал признательные показания — мотивом преступления он назвал семейные конфликты. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Объяснил, что его все достало. Родители заставляли учиться, а он не хотел. Это совершенно типичный мотив убийства для несовершеннолетних подростков, у которых еще плохо сформирована психика: все достало, все достали.

Самое ужасное, что жертвами таких преступлений становятся не только взрослые, с кем у подростков были конфликты, но и их маленькие братья, сестры», — уточнил источник сайта kp.ru в ведомстве.

Незадолго до трагедии подросток просил мать перевести его в другую школу — ему якобы не нравилось, как в нынешней преподавали математику. В итоге его перевели в другой класс, из-за чего у него возникали частые ссоры с родителями, передает Telegram-канал «Life Shot».

Школьнику не нравилось, что родители загрузили его школьным и дополнительным образованием. «Заставляли играть на музыкальных инструментах. Задолбали! Просто лишили детства!», — процитировал слова подростка источник портала 66.ru.

Трагедия произошла 1 марта 2021 года в частном доме в поселке Октябрьском Пермского края. На следующий день — после того, как мать подростка, медсестра Октябрьской центральной районной больницы, не вышла на работу — коллеги забили тревогу. Они пришли к ней домой, где и обнаружили тела трех человек.

«Во дворе они увидели на земле окровавленную девочку с ранцем на спине. Скорее всего, ее зарезали сразу, как только она вернулась из школы. А в доме — еще два трупа: на кухне лежала женщина, а в коридоре — изуродованное мужское тело. Изрубленное настолько, что его не удалось опознать»

, — рассказала РИА «Новости» знакомая семьи Лиза.

Изначально следователи заподозрили в преступлении 40-летнего главу семейства, поскольку родственники опознали в убитых мать, 16-летнего сына и 13-летнюю дочь. Его объявили в розыск. Однако спустя некоторое время выяснилось, что мужчина оказался одной из жертв.

По данным источника газеты «КП» в правоохранительных органах, юноша переодел труп отца в свою одежду, а затем изуродовал тело до неузнаваемости топором — тем самым он хотел запутать следствие.

Сам школьник сразу после убийства сбежал — он заказал такси и уехал в Екатеринбург.

«Молодой человек забронировал билет на сайте «Попутчики». Парню на вид лет 20, поэтому муж подумал, что он взрослый, высокий, в маске. Да и по голосу тоже не мальчик. Он не захотел сесть вперед, а выбрал место за водителем. Сидел всю дорогу в маске, хотя муж не настаивал. Тихо спал всю дорогу», — пояснила порталу 59.ru супруга таксиста.

Следственным комитетом по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью».

Следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, правоохранители выясняют условия жизни и воспитания детей в семье. Наряду с этим будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Между тем знакомые задержанного школьника отмечают, что он был неагрессивным, дружелюбным и отзывчивым. Молодой человек семь лет учился в музыкальной школе и окончил ее в 2019 году.

«За свою музыкальную деятельность неоднократно становился победителем конкурсов. Он очень тонкий музыкант. Он хорошо со всеми ладил. Трудолюбивый, уравновешенный, добрый парень.

Всегда приходил на занятия с выученным домашним заданием. От него никогда не услышишь грубого слова. Очень любил мать», — рассказала порталу progorod59.ru преподаватель подростка в музыкальной школе.

Также, по словам преподавателя, подросток увлекался компьютером и хорошо разбирался во многих программах. По информации Telegram-канала «Life Shot», который ссылается на друзей школьника, парень часто смотрел, как другие играют в видеоигры, и сам мечтал стать стримером. По словам друзей, школьник даже сам разрабатывал какую-то игру.

«Я проучился с ним девять лет и могу с уверенностью сказать, что он абсолютно неконфликтный человек. Не помню, чтобы преподаватели когда-то повышали на него голос или делали замечания. Всегда старался сгладить ссоры и примирить конфликтующих. Он очень коммуникабельный, с хорошим чувством юмора. Кроме гитары, также отлично играл на пианино», — сказал бывший одноклассник 66.ru.

Тем временем друзья парня добавили, что хотя подозреваемый и вел себя спокойно, в последнее время он стал употреблять снюс и сидеть в «группах смерти».