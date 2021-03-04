«Не тратьте деньги впустую»: какие анализы следует сдавать после COVID-19

После перенесенного коронавируса всем пациентам следует сдать общий анализ крови и анализ на C-реактивный белок, советуют врачи. Как объяснила «Газете.Ru» инфекционист Анна Баландина, их результаты помогут оценить состояние иммунитета человека, а также выявить, сохранились ли в организме признаки воспаления.

Общий анализ, в частности, помогает понять, не повредила ли инфекция костный мозг. Если это так, у человека может развиться анемия или снизиться количество тромбоцитов. Оба последствия грозят проблемами с внутренними органами и даже летальным исходом.

Другой показатель — C-реактивный белок — показывает, нет ли воспаления в организме на момент анализа. Его повышенное содержание в организме помогает отследить присоединение бактериальной инфекции либо новый воспалительный процесс.

Пациентам с хроническими болезнями, а также тем, у кого во время острой фазы коронавируса на воспаление активно отвечала печень, стоит также сделать биохимический анализ крови. Повторять анализы, как общий анализ крови, так и биохимический, необходимо примерно раз в две недели. При этом, если проблемы не устраняются, лечащий врач должен отправить пациента на консультацию к узким специалистам, советует инфекционист Баландина.

«До тех пор, пока лейкоцитарная формула не придет в норму, человеку не рекомендуется переохлаждаться, перегреваться, лежать на солнце или в солярии, а также стоит ограничить тяжелые физические нагрузки», — уточнила медик.

Отдельного внимания заслуживает состояние свертывающей системы крови, которая также может пострадать при коронавирусе. Так, в случае повышенной свертываемости у человека могут возникнуть тромбы, которые могут привести к смерти. При пониженной свертываемости опасность представляет любой порез — рана будет сильно кровоточить, и возможна серьезная потеря крови.

Особому риску подвергаются пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением и сахарным диабетом. При этом тяжелое осложнение может быть зафиксировано и у тех, кто до коронавируса не испытывал никаких проблем со здоровьем, объяснил врач-трансфузиолог Андрей Звонков.

«Желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), он показывает состояние свертывающей системы крови. Если этот параметр меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8-1,85 — все в порядке, можно не тревожиться. Но если параметр больше 2, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку», – сказал Андрей Звонков радиостанции Sputnik.

Для тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, индивидуальные анализы обязательно прописывает лечащий терапевт, напомнил врач-терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев. В случае с легкой или среднетяжелой формой инфекции, которую пациент перенес на дому, следует самостоятельно отслеживать любые изменения самочувствия.

«Необходимо обратиться к врачу даже, если это просто слабость. За ней могут скрываться, как обострение какого-то хронического заболевания — высокое давление, низкое железо или гемоглобин — так и постковидные депрессия и астенический синдром. Не надо тратить деньги впустую и бежать сдавать анализы. Правильнее посоветоваться с врачом и уже с ним решить, на что стоит обратить внимание. Никакой самодеятельностью заниматься не нужно», — сообщил врач-терапевт «Газете.Ru».

В целом медики советуют внимательнее относиться к своему организму после перенесенного вируса. В частности, даже после нормализации показателей каждому стоит хотя бы два раза в год сдавать анализы, призывает иммунолог Мария Польнер.

«После перенесенной коронавирусной инфекции какие-то специальные анализы сдавать не требуется. В то же время стоит помнить о том, что каждому человеку в рамках чекапа рекомендуется один-два раза в год сдавать общий и биохимический анализ крови.

В случае если при сдаче этих анализов выявлены какие-то изменения, следует обратиться к лечащему врачу и совместно решить, как обследоваться и в будущем скорректировать показатели», — заключила собеседница «Газеты.Ru».