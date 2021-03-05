«Доступ ограничен»: как зоопарки защищают животных от ковида

В зоопарке Сан-Диего провели вакцинацию обезьян – американские ветеринары привили от SARS-CoV-2 пять бонобо и четырех орангутанов. Приматы получили по две дозы экспериментальной вакцины от компании Zoetis, которая предназначена для домашних животных. Сотрудники зверинца пошли на риск – ведь безопасность препарата успели подтвердить только на кошках и собаках.

Тем не менее прибегнуть к вакцинации решили, чтобы защитить от COVID-19 сотрудников и посетителей. Как передает журнал National Geographic, из-за схожих биохимических особенностей приматов и людей есть вероятность передачи вируса от обезьяны к человеку и наоборот. По этой же причине симптомы коронавируса у обезьян схожи с человеческими – кашель, насморк и слабость.

Напомним, что в начале января в зоопарке Сан-Диего коронавирусом заразились восемь горилл, в то же время SARS-CoV-2 выявили у двоих сотрудников зверинца. Животные, по словам пресс-службы зоопарка, перенесли инфекцию легко – только у одного из них развилась пневмония и аритмия.

Вместе с тем в декабре власти Испании сообщали, что расследуют четыре случая заражения коронавирусом среди львов в зоопарке Барселоны. В местных СМИ писали, что животные перенесли инфекцию как «очень легкий грипп». Положительный результат показал и тест на коронавирус у снежного барса в зоопарке американского Луисвилла штат Кентукки – у животного наблюдались легкие симптомы заболевания, в том числе кашель и хрип.

Между тем в Ленинградском зоопарке «Газете.Ru» заявили, что в российских зверинцах не было ни одного случая COVID-19 среди животных. Это же подтвердил и пресс-секретарь Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Чипура.

«Этот вопрос мы постоянно обсуждаем с другими зоопарками – таких случаев еще не было. В связи с этим и прививать животных пока в России скорее всего не будут – мы точно не планируем, оснований никаких для этого нет», — уточнил он в беседе с «Газетой.Ru».

При этом в парке все же оберегают питомцев от болезни. «Главное – мы стараемся ограничить прямой доступ к животным. Особенную обеспокоенность вызывают приматы, поэтому они все у нас за стеклом. Более того, пока что к ним людей вообще не пускаем. Только в ближайшее время планируем открывать», — сказал Чипура.

Также, по его словам, в зоопарке настоятельно просят прививаться от коронавиуса самих сотрудников.

В Ленинградском зоопарке в беседе с порталом «Петербургский дневник» отметили, что также защищают животных от COVID-19 – их регулярно осматривают ветеринары.

В первую очередь они обращают внимания на такие симптомы, как кашель и заложенность носа. «Каждый день у нас проходит ветеринарный обход. Если есть предположительные симптомы болезни и настроение животного поменялось, мы его обследуем. Без особой надобности обследование не проводится, поскольку это огромный стресс для животного. В зоопарке есть ветеринарная часть и карантинная зона: туда всегда на время попадают животные, которые только приехали к нам. Если все в порядке, их селят в вольер», — сообщили в зоопарке.

Кроме того, в вольерах постоянно убираются. «Мы всегда пытаемся обезопасить наших животных, уборка идет два раза в день. Тестирование на коронавирус мы им не проводим, но максимально стараемся следовать правилам Роспотребнадзора для того, чтобы у нас было безопасно. Надеемся, что массово вирус не проявится среди животных», – рассказали в зверинце.

В то же время в Воронежском зоопарке им. Попова усилили дезинфекцию, сообщила заведующая отделом орнитологии Алена Горюшкина телеканалу «TV Губерния». «Дезинфекция теперь проводится чаще, установлены дезковрики в каждом зале.

Также сотрудники распределены по отделам, то есть внутри своего отдела работает каждый сотрудник, в другой отдел он не ходит, они имеют контакт только со своими животными. Так мы стараемся уберечь наших зверей»,

— сказала она.

В зверинец также не допускаются лица с признаками респираторных заболеваний и температурой. «Кроме того, составлен оптимальный режим работы, у сотрудников — гибкий график посещения рабочих мест», — добавил глава воронежского зоопарка Андрей Шестопалов.

Усилили заботу о животных и в зарубежных зоопарках. Например, в турецком зверинце города Газиантеп сотрудники кормят животных только в защитной одежде – при этом корм состоит из продуктов, укрепляющих иммунную систему. Об этом местным СМИ рассказывал глава департамента охраны дикой природы муниципалитета Газиантепа Джелал Оззойлер.

В свою очередь ветеринар зоопарка Джона Болла в американском городе Гранд-Рапидс штата Мичиган Райан Колберн сообщил, что сотрудники внимательно следят за животными на предмет признаков COVID-19 и принимают все меры для предотвращения передачи вируса.

Управление зоопарков в индийском городе Карнатаки также приняло меры для защиты животных в своих зверинцах. Власти города утверждают, что в зоопарках придерживаются политики «минимального контакта» — сотрудники следят за тем, чтобы дистанцию соблюдали даже животные.

Напомним, что ранее «Газета.Ru» писала о том, каких животных способен поражать SARS-CoV-2 и насколько это опасно для человека.