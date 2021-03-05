Собянин снимает ограничения: что изменится в Москве с 8 марта

В Москве стабилизировалась ситуация с коронавирусом, констатировал мэр Москвы Сергей Собянин и объявил об отмене ограничений на передвижение пенсионеров и москвичей с хроническими заболеваниями. Тем не менее он призвал жителей столицы ответственно относиться к своему здоровью.

«Ваш возраст и ваши заболевания — это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — обратился к москвичам глава города.

Он посоветовал, если и ехать куда-то, то «в первую очередь в пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя».

Таким образом, с 8 марта режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и для лиц с хроническими заболевания станет рекомендательным, а не обязательным. В своем блоге Собянин заверил, что социальные карты этих категорий граждан будут разблокированы.

По словам мэра, ситуация с распространением коронавируса в российской столице постепенно налаживается — сейчас она достаточно стабильна, что позволило снять дополнительные ограничения.

«Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», — рассказал мэр Москвы.

Вместе с тем он отметил, что большинство жестких ограничений снято. Полноценно (при соблюдении санитарных мер) работает общепит, музеи, театры и кинотеатры. Кроме того, все больше москвичей пользуются общественным транспортом, так как ранее Собянин отменил обязательный характер перевода 30% сотрудников на удаленную работу.

Тем не менее в Москве остаются некоторые ограничения.

Например, по-прежнему ношение индивидуальных средств защиты (масок и перчаток) в общественных местах остается обязательным. Кроме того, как отмечается на городском сайте mos.ru, театры, кинотеатры и концертные залы могут быть заполнены только на 50%. Подобное ограничение по посещаемости действует и для развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ и других мест присмотра за детьми.

Аналогичное ограничение действует и в других общественных местах: «С 22 января музеи, библиотеки и другие учреждения культуры и спорта могут принимать посетителей. Количество зрителей — не больше 50 процентов от общей вместимости площадки».

Что касается статистики по заболеваемости среди москвичей, то уже на протяжении недели в столице ежедневно выявляют меньше 2,2 тыс. новых случаев коронавируса. За последние сутки в Москве зафиксировали 1757 заболевших.

Тем не менее за сутки в Москве выздоровело больше граждан, чем заболело. «В столице выздоровели еще 2 249 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 907 770», — утверждают в столичном оперштабе.

По данным специалистов, за минувшие 24 часа госпитализирован 761 человек, скончались 54 пациента. Всего в Москве выявлено свыше 987 тыс. зараженных, умерли 15 297 человек.

В конце февраля Собянин выразил надежду на то, что «самый страшный» период распространения заболевания пройден. Глава города заверил, что даже при повторении подобной ситуации город готов к ее преодолению. «Если что-то случится — мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», — приводит его слова РИА «Новости».

Вместе с тем он отметил, что «жертв было бы гораздо больше», если бы город не принял жесткие ограничительные меры, а также не перевел в новый режим работы здравоохранение, передает РБК.